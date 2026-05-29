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EUA classificam PCC e CV como organizações terroristas

Política News

EUA classificam PCC e CV como organizações terroristas
PCCCVOrganizações Terroristas
📆5/29/2026 11:15 PM
📰JornalOGlobo
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O governo dos Estados Unidos classificou o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, com implicações severas para o Brasil. A medida visa sufocar financeiramente essas facções e reforçar a cooperação criminal entre os países.

O governo dos Estados Unidos classificou o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas , com implicações severas para o Brasil .

A medida visa sufocar financeiramente essas facções e reforçar a cooperação criminal entre os países. O sistema financeiro, incluindo o Pix, está sob vigilância rigorosa, com riscos de sanções a instituições que facilitem transações ligadas a essas organizações. A designação como organizações terroristas permite que agências como a CIA e o FBI intensifiquem investigações e operações contra essas facções.

Além disso, a medida criminaliza qualquer forma de apoio às organizações listadas e transferir o combate às facções para uma esfera jurídica muito mais abrangente do que a segurança pública convencional. A classificação de PCC e CV como organizações terroristas é 'gravíssima' para o Brasil, com consequências muito além das investigações policiais, diz Gakiya. O governo Lula rejeitou a 'interferência' e atacou a família Bolsonaro após a medida ser anunciada.

A medida visa sufocar financeiramente as facções e reforçar a cooperação criminal entre os países. O sistema financeiro, incluindo o Pix, está sob vigilância rigorosa, com riscos de sanções a instituições que facilitem transações ligadas a essas organizações. A designação como organizações terroristas permite que agências como a CIA e o FBI intensifiquem investigações e operações contra essas facções.

Além disso, a medida criminaliza qualquer forma de apoio às organizações listadas e transferir o combate às facções para uma esfera jurídica muito mais abrangente do que a segurança pública convencional. A classificação de PCC e CV como organizações terroristas é 'gravíssima' para o Brasil, com consequências muito além das investigações policiais, diz Gakiya. O governo Lula rejeitou a 'interferência' e atacou a família Bolsonaro após a medida ser anunciada.

A medida visa sufocar financeiramente as facções e reforçar a cooperação criminal entre os países. O sistema financeiro, incluindo o Pix, está sob vigilância rigorosa, com riscos de sanções a instituições que facilitem transações ligadas a essas organizações. A designação como organizações terroristas permite que agências como a CIA e o FBI intensifiquem investigações e operações contra essas facções.

Além disso, a medida criminaliza qualquer forma de apoio às organizações listadas e transferir o combate às facções para uma esfera jurídica muito mais abrangente do que a segurança pública convencional. A classificação de PCC e CV como organizações terroristas é 'gravíssima' para o Brasil, com consequências muito além das investigações policiais, diz Gakiya. O governo Lula rejeitou a 'interferência' e atacou a família Bolsonaro após a medida ser anunciada

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PCC CV Organizações Terroristas EUA Brasil Cooperação Criminal Sistema Financeiro Pix

 

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