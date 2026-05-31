EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas; Brasil rejeita intervenção

Classificação de facções brasileiras como terroristas pelos EUA gera crise diplomática e acende debate sobre soberania e segurança interna.

A partir da última quinta-feira, 28, os Estados Unidos anunciaram a decisão de classificar as facções criminosas brasileiras PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.

Essa medida gerou uma reação imediata do governo brasileiro, que se manifestou contra a designação, temendo que ela possa ser usada como justificativa para uma intervenção militar norte-americana em solo nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o primeiro evento público após o anúncio, criticou a declaração do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acerca da suposta necessidade de ação contra os criminosos brasileiros.

Lula reconheceu que as facções promovem atos de terrorismo contra a população, mas afirmou que o combate a esses grupos deve ser conduzido internamente pelo Estado brasileiro, sem interferência externa. O incidente destacou as tensões entre a soberania nacional e a política externa americana no combate ao crime organizado transnacional





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