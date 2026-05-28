EUA classificam Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas

O governo dos Estados Unidos anunciou a classificação do Comando Vermelho e do PCC como grupos terroristas, reconhecendo sua atuação transnacional e o nível de violência. A medida visa a aplicar sanções e ampliar a cooperação internacional contra as duas maiores facções criminosas do Brasil, que atuam em dezenas de países e controlam rotas de drogas e redes de lavagem de dinheiro.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) que classificou o Comando Vermelho e o PCC (Primeiro Comando da Capital) como organizações terroristas.

A decisão ocorre no contexto de uma série de sanções e reclassificações de grupos criminosos transnacionais por parte do governo americano. O Comando Vermelho, fundado em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, em São Paulo, é apontado como a maior facção do estado e do Brasil, com presença em ao menos 28 países, segundo relatório do Ministério Público de São Paulo.

Sua origem remonta à década de 1970, no Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, onde presos, incluindo presos políticos, se organizaram em uma grupo inicialmente chamado de "Falange Vermelha". Para o historiador e pesquisador Luiz Eduardo Soares, autor da obra "400x1: Uma história do Comando Vermelho", as condições precárias no presídio foram o catalisador para a formação da facção.

Após a libertação dos presos políticos em 1979, a Falange Vermelha se reestruturou e, em 1993, no presídio de Taubaté, consolidou-se como Comando Vermelho. Sob a liderança de figuras como "Marcinho VP", a facção expandiu suas operações, dominando rotas de tráfico de drogas no Rio de Janeiro e em outros estados, e se envolvendo em uma série de confrontos violentos com rivais e forças de segurança.

A facção também se destaca pelo uso de armas importadas e pela fabricação própria de armamentos, além de atuar em outras áreas como o contrabando e a extorsão. O Primeiro Comando da Capital (PCC), por sua vez, também foi alvo da classificação americana. Fundado em 1994, também na Casa de Custódia de Taubaté, o PCC surgiu com o objetivo declarado de unir presos e melhorar as condições no sistema penitenciário paulista.

Inicialmente, sua atuação se restringia aos presídios, onde organizava rebeliões e impunha regras. No entanto, ao longo dos anos, o PCC expandiu sua influência para fora das cadeias, tornando-se a maior facção criminosa do Brasil, com ramificações em dezenas de países, especialmente na América do Sul, onde mantém ligações com rotas de drogas vindas do Paraguai e da Bolívia.

O PCC ganhou notoriedade nacional em 2001 e, em 2006, protagonizou uma onda de ataques contra policiais, ônibus, delegacias e prédios públicos no estado de São Paulo. Apesar de seus líderes históricos, como Marcola, estarem presos há décadas em presídios federais, as investigações apontam que eles ainda exercem controle sobre a organização.

Além do tráfico de drogas, o PCC diversificou suas fontes de renda, atuando intensamente em esquemas de lavagem de dinheiro por meio de empresas, contas bancárias, fintechs, postos de combustíveis, transportadoras e outros negócios. Essa complexa rede financeira permite movimentar recursos ilícitos e infiltrar-se na economia formal. A decisão dos EUA de classificar ambas as facções como terroristas reflete uma estratégia mais ampla de pressão internacional sobre grupos criminosos transnacionais.

A designação permite a aplicação de sanções financeiras mais rigorosas, o congelamento de ativos sob jurisdição americana e a ampliação da cooperação entre agências de inteligência e law enforcement dos EUA e de outros países. Para o Brasil, essa medida pode impactar as operações do Comando Vermelho e do PCC no exterior, dificultando suas transações financeiras e seu acesso a mercados internacionais.

No plano interno, a classificação reforça a percepção de que essas organizações possuem uma estrutura e um nível de violência comparáveis a grupos terroristas, embora seus objetivos sejam primordialmente criminosos e financeiros, e não ideológicos ou políticos. A medida também ocorre em um momento em que os dois grupos estão envolvidos em uma guerra aberta pela hegemonia do tráfico de drogas em várias regiões do país, especialmente no Rio de Janeiro, onde a facção liderada por Marcinho VP e o PCC disputam territórios com confrontos diários.

Especialistas em segurança pública alertam que a classificação como terrorista, se não for acompanhada de políticas sociais e de inteligência mais robustas, pode levar a um recrudescimento da violência, uma vez que as facções podem buscar retaliar ou demonstrar força. Dessa forma, a decisão americana soma-se a um conjunto de ferramentas jurídicas e operacionais já em uso no Brasil, como a Lei de Combate ao Crime Organizado e o regime disciplinar diferenciado em presídios, para tentar conter o avanço dessas organizações que há décadas desafiam o Estado e a sociedade





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