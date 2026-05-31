EUA batem Senegal por 2 a 0 na Copa do Mundo, com Pulisic decisivo

Em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo FIFA 2022, os Estados Unidos derrotaram Senegal por 2 a 0 no estádio Al Bayt. Christian Pulisic foi o protagonista, marcando um gol e dando uma assistência para Sergiño Dest. A vitória coloca os americanos em situação confortável no grupo, enquanto Senegal precisa recuperar-se na próxima rodada.

A seleção dos Estados Unidos venceu Senegal por 2 a 0 em partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2022, realizada no Catar.

O jogo, disputado no estádio Al Bayt, em Al Khor, foi marcado pela superioridade técnica e tática da equipe americana, que dominou as ações do início ao fim. Christian Pulisic foi o grande destaque individual, participando diretamente dos dois gols e criando diversas jogadas ofensivas. Os Senegalenses, apesar de alguns momentos de perigo, não conseguiram converter suas oportunidades em gol.

Desde os primeiros minutos, os EUA impuseram um ritmo intenso, pressionando a saída de bola africana e explorando as laterais com velocidade. A defesa senegalesa, comandada pelo experiente capitão Kalidou Koulibaly, enfrentou sérias dificuldades para conter os avanços de Sergiño Dest e Christian Pulisic. O primeiro gol saiu aos 35 minutos da primeira etapa. Em uma jogada ensaiada, Pulisic recebeu na direita, cortou para o meio e lançou Dest livre na área.

O lateral, com calma, finalizou de pé direito no canto de Édouard Mendy, abrindo o placar. O gol acalmou os americanos, que continuaram pressionando, mas encontraram uma defesa senegalesa que se reorganizou. No segundo tempo, Senegal veio com mais ofensividade, tentando empatar. Logo aos dois minutos, Nicolas Jackson recebeu passe em contra-ataque e finalizou da entrada da área, mas a bola passou por cima do travessão.

A resposta americana veio aos 11 minutos, em lance que quase ampliou: Pulisic cobrou falta perigosa, exigindo grande defesa de Mendy. Aos 22 minutos, a vantagem foi consolidada. Em novo lance onde Pulisic foi o carrasco, ele recebeu passe de Ricardo Pepi, avançou pela direita e, com um ângulo apertado, chutou de pé direito, no cantinho, sem chances para o goleiro. Pepi, que entrou no segundo tempo, deu a assistência.

Senegal tentou reagir, mas a defesa dos EUA, com destaque para Walker Zimmerman e Tim Ream, manteve-se sólida. Nos minutos finais, o Senegal esboçou uma pressão, mas sem grande perigo. O técnico Gregg Berhalter comemorou a vitória que dá tranquilidade para a sequência da competição, enquanto Aliou Cissé, do Senegal, reconheceu a superioridade do rival. Agora, os EUA somam três pontos e empatados em primeiro lugar no grupo A, atrás apenas pelo saldo de gols.

Senegal precisa urgentemente buscar um resultado contra o Catar na próxima rodada para não se despedir prematuramente do mundial. O jogo ainda contou com algumas substituições e cartões amarelos distribuídos, mas nada que alterasse o domínio americano





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