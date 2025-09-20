EUA: Assassinato de Charlie Kirk desperta temor de nova era de violência política, comparável aos anos 1960

O assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos, em meio a crescente polarização política e fácil acesso a armas, reacende o debate sobre a violência e o risco de uma escalada comparável aos anos 1960, com especialistas alertando para a influência das redes sociais e um cenário de tribalismo político.

O assassinato de Charlie Kirk, ocorrido em um campus universitário de Utah, nos Estados Unidos , reacende o debate sobre a violência política no país e evoca comparações com a conturbada década de 1960. Especialistas temem que este ato, somado a outros recentes, possa ser um ponto de inflexão, acelerando uma espiral de retaliação em um cenário já marcado por profunda polarização e desconfiança.

O historiador político Matthew Dallek, professor da Universidade George Washington, ressalta o aumento da violência política na última década e alerta para o risco de que o assassinato de Kirk sirva como um catalisador, intensificando um conflito que já está em andamento. A comparação com os anos 1960, período marcado por assassinatos de figuras proeminentes como o presidente John Kennedy, Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy, surge como um alerta. Dallek observa que, embora haja diferenças entre os dois momentos históricos, a violência parece estar enraizada na cultura política contemporânea, assim como estava na época. Amy Pate, diretora interina e diretora-executiva do National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), da Universidade de Maryland, destaca duas diferenças cruciais que agravam a situação atual: a influência das redes sociais e o fácil acesso a armas de alta letalidade. As redes sociais, com seus algoritmos que amplificam a polarização e as opiniões extremas, criam um ambiente onde as pessoas vivem em diferentes realidades midiáticas, consumindo conteúdo inflamado e distorcendo a percepção da realidade. Essa dinâmica, combinada com a disseminação de armas letais, aumenta o risco de radicalização e de ataques com grande número de vítimas, tornando o cenário ainda mais perigoso. Dallek também aponta que, embora a violência dos anos 1960 possa ter sido mais intensa, a atualidade apresenta desafios únicos. Naquela época, a integração do movimento dos direitos civis e o fim da Guerra do Vietnã contribuíram para a diminuição da violência. Além disso, havia maior bipartidarismo e partidos ideologicamente heterogêneos. Hoje, o país enfrenta um tribalismo furioso expresso na política partidária, exacerbado pelas redes sociais, que dão poder aos indivíduos para espalhar ódio e apelos à violência, inclusive à guerra civil. O governador de Utah, Spencer Cox, compara o impacto das redes sociais ao do fentanil, destacando o poder das empresas de tecnologia em manipular e viciar as pessoas em indignação e ódio. Líderes de ambos os lados políticos condenaram a violência após o assassinato de Kirk, mas o temor de uma escalada continua presente, pairando sobre o futuro político dos Estados Unidos





