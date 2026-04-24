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EUA Aprovam Primeiro Visto 'Cartão Ouro' para Investidores Estrangeiros

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EUA Aprovam Primeiro Visto 'Cartão Ouro' para Investidores Estrangeiros
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📆4/24/2026 9:26 PM
📰JornalOGlobo
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O governo americano concedeu o primeiro visto do programa 'cartão ouro', que permite a estrangeiros de alta renda obter residência nos EUA mediante investimento de US$ 1 milhão. A adesão inicial é baixa, mas o governo mantém o otimismo.

O governo dos Estados Unidos aprovou o primeiro visto do programa conhecido como ' cartão ouro ', uma iniciativa que permite a estrangeiros de alta renda obter residência e permissão para trabalhar no país mediante um investimento mínimo de US$ 1 milhão.

A aprovação, confirmada pelo Secretário de Comércio Howard Lutnick durante uma audiência no Congresso, contrasta com expectativas anteriores e declarações otimistas sobre a adesão ao programa. Apesar de 'centenas' de candidaturas estarem em análise, até o momento apenas um visto foi concedido. O 'cartão ouro' foi apresentado pelo ex-presidente Donald Trump como uma alternativa aprimorada ao programa EB-5, que já concede residência a investidores estrangeiros que injetam capital na economia americana e criam empregos.

A proposta original previa custos de até US$ 5 milhões por candidato, visando atrair indivíduos ricos e impulsionar o crescimento econômico. Lutnick, embora reconheça a baixa adesão inicial, expressou confiança de que o programa ganhará força à medida que os processos de análise forem refinados.

Anteriormente, ele havia estimado que o programa poderia gerar até US$ 1 trilhão em receitas, contribuindo significativamente para a redução do déficit público dos EUA, que atualmente gira em torno de US$ 2 trilhões anuais e uma dívida pública de US$ 31,3 trilhões. O lançamento do 'cartão ouro' ocorre em um contexto de políticas migratórias mais restritivas implementadas pelo governo Trump, que incluem medidas rigorosas contra a imigração ilegal.

No entanto, simultaneamente, o governo tem defendido a atração de imigrantes qualificados, o que se alinha com o perfil dos candidatos ao 'cartão ouro'. O programa oferece diferentes níveis de investimento, incluindo o 'Trump Platinum Card', com custo de US$ 5 milhões, que promete benefícios fiscais adicionais e um período de permanência mais longo nos Estados Unidos.

Modelos semelhantes de vistos para investidores já existem em diversos países europeus e na Austrália, Canadá, buscando atrair capital estrangeiro e estimular o desenvolvimento econômico. A iniciativa levanta questões sobre a equidade no acesso à residência e os potenciais impactos na dinâmica social e econômica dos Estados Unidos

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