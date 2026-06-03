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EUA anunciam novas tarifas sobre produtos brasileiros sob alegação de trabalho forçado

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EUA anunciam novas tarifas sobre produtos brasileiros sob alegação de trabalho forçado
TarifasEstados UnidosBrasil
📆6/3/2026 8:35 AM
📰valoreconomico
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O governo dos Estados Unidos impôs tarifas adicionais de 12,5% sobre importações do Brasil e de outros países, após investigação sobre trabalho forçado. Medida ocorre após proposta de taxação de 25% sobre produtos brasileiros.

O governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de tarifas adicionais de 12,5% sobre produtos do Brasil , China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Suíça e dezenas de outros países, após uma investigação sobre importações de mercadorias supostamente produzidas com trabalho forçado .

A medida foi divulgada um dia depois de o governo Trump propor uma taxação de 25% sobre importações brasileiras, alegando práticas comerciais consideradas irracionais e prejudiciais ao comércio americano. A nova rodada de tarifas visa pressionar países que, segundo Washington, utilizam mão de obra forçada em setores como mineração, têxtil e agricultura. A investigação foi conduzida pelo Departamento de Comércio dos EUA, que identificou indícios de violações trabalhistas em cadeias produtivas de diversos países.

A decisão americana gerou reações imediatas no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota afirmando que repudia as acusações e que as medidas são desproporcionais. O governo brasileiro prometeu recorrer a organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, para contestar as tarifas. Especialistas apontam que a medida pode afetar setores como siderurgia, café e suco de laranja, além de produtos manufaturados.

O impacto nas exportações brasileiras pode chegar a bilhões de dólares, agravando a balança comercial em um momento de recuperação econômica pós-pandemia. Além do Brasil, países asiáticos como China e Índia também foram alvos das novas tarifas. A China classificou a medida como protecionista e ameaçou retaliações. A União Europeia, embora não listada inicialmente, monitora de perto as ações americanas.

Enquanto isso, o governo Trump defende a política como necessária para proteger trabalhadores americanos e combater práticas abusivas globais. O cenário eleva as tensões comerciais internacionais e coloca em xeque acordos de livre comércio. Analistas alertam que a escalada tarifária pode levar a uma guerra comercial de grandes proporções, afetando o crescimento global. O Brasil, por sua vez, busca equilibrar diplomacia e defesa de seus interesses econômicos, enquanto setores produtivos se preparam para possíveis perdas

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Tarifas Estados Unidos Brasil Comércio Internacional Trabalho Forçado

 

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