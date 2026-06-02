EUA anunciam novas ações comerciais contra o Brasil com tarifas de 25% e extensas exceções

Os Estados Unidos concluíram investigação sob a Seção 301 e propõem tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, com lista detalhada de isenções. Representante comercial americano destaca objetivo de corrigir práticas desleais e reduzir déficit.

Os Estados Unidos anunciaram que divulgarão em breve novas ações sob a Seção 301 de sua lei comercial, com o Representante Comercial do país, Jamieson Greer, afirmando que as tarifas propostas ao Brasil são 'bastante matizadas'.

Greer destacou que, dentro das tarifas sugeridas, há amplas exclusões para produtos como carne bovina, café, metais, energia e outros. Ele argumentou que o governo obteve resultados positivos com seu programa tarifário para impulsionar as exportações americanas e que tarifas substanciais são necessárias para corrigir práticas comerciais desleais persistentes globalmente e o déficit comercial 'gigantesco' dos EUA.

A investigação comercial contra o Brasil, conduzida pelo USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos), foi concluída ontem, com a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, ressalvadas por uma lista específica de exceções. A proposta americana, que prevê uma tarifa base de 25% sobre todas as mercadorias brasileiras, inclui um extenso documento de 73 páginas com exclusões.

Entre os produtos isentos estão materiais informativos, doações, determinadas carnes, frutas, café, chá, cereais, sementes, minerais, terras raras, aeronaves brasileiras e peças aeronáuticas, além de produtos químicos orgânicos, farmacêuticos e fertilizantes. Analistas econômicos, como a consultoria MB Associados, alertam que a nova ameaça de tarifaço atinge cerca de 27% das exportações brasileiras, concentrando-se principalmente em produtos industrializados.

A Amcham Brasil, por sua vez, avalia que a possível imposição de tarifas trará obstáculos ao comércio bilateral, mas ainda existe espaço para negociação entre os governos. Em outras notícias, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Marvell, como parte de uma colaboração estratégica para permitir que clientes usem componentes de ambas as empresas no desenvolvimento de infraestrutura de IA semicustomizada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que os casos suspeitos de ebola caíram após novos testes na República Democrática do Congo (RDC), onde o surto soma 321 casos confirmados, 116 suspeitos, 48 mortes e seis recuperações. No Brasil, uma proposta de Emenda Constitucional (PEC) busca dar autonomia financeira ao Banco Central.

A Meta testa um recurso no Instagram para evitar a repetição de conteúdos sensíveis para adolescentes e planeja estender ao Facebook e ao Messenger o modelo de recomendação por faixa etária já usado no Instagram. No cenário econômico, o alívio na taxa de câmbio ajudou a afastar as taxas de juros das máximas vistas na abertura do mercado, mas os juros ainda seguem na casa dos 14% ao longo da curva futura





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