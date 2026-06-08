Estudos projetam déficit de R$ 6 bilhões para estados em 2026 após explosão de despesas em ano eleitoral

Levantamento da XP Investimentos mostra que despesas dos estados cresceram 6,5% acima da inflação até abril, o dobro daalta da arrecadação. Caixa positivo de 2025 ajuda a mascarar problemas, mas vários estados, como Minas Gerais e Alagoas, já iniciaram 2026 no vermelho. Crédito, renegociação de dívidas e precatórios ampliam espaço fiscal para gastos.

Um estudo realizado pela XP Investimentos revela uma deterioração significativa nas contas públicas dos estados brasileiros para 2026, com uma projeção de déficit de R$ 6 bilhões.

Esse cenário contrasta fortemente com o superávit de R$ 6,6 bilhões registrado em 2025. A principal causa apontada é o crescimento das despesas estaduais, que subiu 6,5% acima da inflação nos primeiros quatro meses do ano, taxa dobrada em relação ao aumento real da arrecadação, que ficou em 3,3%.

O economista da XP, Tiago Sbardelotto, ressalta que esta é uma tendência típica de anos eleitorais, quando os governos aproveitam o espaço fiscal disponível para expandir os gastos, muitas vezes de forma insustentável. A disponibilidade de caixa positiva de R$ 29 bilhões ao final de 2025, embora inferior aos R$ 49 bilhões de 2024, forneceu uma margem temporária para essas despesas extras, mas os sinais de esgotamento já aparecem.

A análise detalha que vários estados iniciam 2026 com caixa negativo, o que agrava a projeção deficitária. Minas Gerais, sob o governo de Romeu Zema (Novo), destaca-se pela gravidade, com uma defasagem de R$ 11 bilhões em caixa para cobrir obrigações futuras. Alagoas, governada por Paulo Dantas (MDB), também apresenta situação crítica, com caixa negativo de R$ 926 milhões. Outros estados com saldo inicial negativo incluem Distrito Federal (R$ 876 milhões) e Acre (R$ 280 milhões).

Além desses, um grupo já opera no vermelho ao longo deste ano: Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná e Mato Grosso do Sul. Sbardelotto adverte que o Rio Grande do Norte é particularmente preocupante devido à sua baixa disponibilidade de caixa, combinada com a necessidade de cumprir obrigações legais. Três fatores estruturais contribuem para a piora prolongada, além do impulso eleitoral.

O primeiro é a utilização das operações de crédito como fonte de receita financeira, o que人工 sugar recursos para aumentar a despesa primária. O segundo é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), aprovado em janeiro de 2024, que ofereceu condições vantajosas para renegociação de dívidas - parcelamento em até 30 anos com juros reduzidos (de 0% a 2% acima da inflação). Em troca, os estados se comprometeram a investir em áreas como educação, saúde e segurança.

Um fundo de equalização foi criado para que estados com contas mais equilibradas também pudessem ampliar investimentos, usando parte da economia com juros dos mais endividados. O terceiro fator é a aprovação da PEC dos Precatórios em setembro de 2024, que ampliou o prazo para pagamento de dívidas judiciais de 60 para 300 meses, liberando mais recursos para outras despesas.

Marcus Pestana, da Instituição Fiscal Independente (IFI), observa que a situação não é homogênea: São Paulo, apesar de endividado (nota C), tem bom fluxo de caixa (nota B) e alta capacidade arrecadatória, o que lhe confere uma posição relativamente mais resiliente





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