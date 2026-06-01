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Estudo: Terapia Hormonal Pode Aumentar Eficácia da Tirzepatida na Perda de Peso Pós-Menopausa

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Estudo: Terapia Hormonal Pode Aumentar Eficácia da Tirzepatida na Perda de Peso Pós-Menopausa
Terapia HormonalTirzepatidaMounjaro
📆6/1/2026 5:14 PM
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Pesquisa da Mayo Clinic revela que mulheres pós-menopausa em terapia hormonal tiveram perda de peso 35% maior com tirzepatida em comparação ao uso isolado do medicamento. Achados abrem novas discussões sobre tratamento da obesidade nessa população.

Um estudo recente indica que a terapia hormonal pode potencializar significativamente a perda de peso em mulheres pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade que utilizam tirzepatida, medicamento também conhecido como Mounjaro .

A combinação dos dois tratamentos resultou em uma perda de peso 35% maior em comparação ao uso isolado da tirzepatida, sugerindo uma nova abordagem terapêutica para o manejo da obesidade e de suas comorbidades associadas, como diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. A menopausa traz alterações fisiológicas profundas, incluindo a queda na produção de estrogênio, que contribui para a redução da massa muscular, o acúmulo de gordura visceral e mudanças no metabolismo.

Essas transformações aumentam o risco cardiovascular e dificultam o controle do peso. A terapia hormonal, quando indicada de forma personalizada, tem sido utilizada para aliviar sintomas vasomotores e prevenir perda óssea. Agora, a pesquisa levanta a hipótese de que esse tratamento também pode modular a resposta a medicamentos agonistas do GLP-1, como a tirzepatida. A pesquisa foi conduzida por especialistas da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, com colaboração de centros médicos internacionais.

Foram analisados dados retrospectivos de 120 mulheres pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade, todas em tratamento com tirzepatida por um período mínimo de 12 meses. O grupo era composto por 40 mulheres que realizavam terapia hormonal sistêmica e 80 que não faziam uso desse tratamento. A idade média das participantes era de 56 anos.

Ao final do acompanhamento, as mulheres que combinavam terapia hormonal com tirzepatida apresentaram uma redução média de 19,2% do peso corporal, enquanto o grupo que usava apenas tirzepatida obteve uma média de 14% de redução. Em termos percentuais relativos, a perda de peso foi aproximadamente 35% maior no grupo com terapia hormonal.

Além disso, uma proporção maior dessas mulheres alcançou marcos significativos de perda de peso, como 20%, 25% ou 30% do peso inicial. Ambos os grupos também demonstraram melhorias em parâmetros metabólicos, incluindo glicemia de jejum, pressão arterial e enzimas hepáticas. Os autores sugerem que a reposição de estrogênio pode influenciar a fisiologia da saciedade e do armazenamento de gordura, potencializando o efeito dos agonistas de GLP-1.

No entanto, é crucial ressaltar que o estudo tem natureza observacional e retrospectiva, o que limita a capacidade de estabelecer uma relação causal. A terapia hormonal não deve ser prescrita com o objetivo primário de emagrecimento, pois apresenta riscos, como tromboembolismo, acidente vascular cerebral e aumento na probabilidade de câncer de mama, dependendo do perfil da paciente. A indicação deve ser sempre individualizada, considerando idade, tempo de menopausa, sintomas e histórico clínico.

Esta pesquisa abre uma nova frente de investigação: a resposta a fármacos para obesidade pode variar conforme o contexto hormonal feminino. São necessários ensaios clínicos randomizados e controlados, com amostras maiores e mais diversas, para confirmar esses achados e avaliar a segurança da combinação antes de qualquer mudança nas diretrizes clínicas

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