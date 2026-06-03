Estudo revela valorização e desvalorização de jogadores da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa de 2026

Levantamento da Betfair mostra que Vinicius Jr lidera alta com 100 milhões de euros, enquanto Casemiro e Marquinhos sofrem quedas expressivas. Ataque concentra 55,9% do valor total.

Um estudo realizado pela Betfair, intitulado 'O valor da nossa paixão nacional', analisou a evolução do valor de mercado dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira desde 2006.

O levantamento revela que os 26 atletas convocados para a Copa do Mundo de 2026 somam 978,7 milhões de euros em valor de mercado, com média de 37,64 milhões de euros por jogador. Esse montante representa a maior valorização histórica da seleção, superando todos os ciclos anteriores e se aproximando da marca de 1 bilhão de euros.

Desde 2006, quando a seleção era liderada por Ronaldinho Gaúcho e Kaká, o valor médio dos convocados cresceu de forma expressiva, refletindo a inflação do mercado do futebol e a ascensão de novos talentos. Em 2010, a equipe de Dunga tinha Kaká como o mais valioso; em 2014, Neymar despontava; e agora, em 2026, Vinicius Jr assume o posto de maior valor da história. Entre os destaques positivos, Vinicius Jr aparece como o jogador que mais se valorizou.

O atacante, que há quatro anos tinha valor estimado em 100 milhões de euros, chega ao Mundial de 2026 avaliado em 200 milhões de euros, consolidando-se como um dos atletas mais valiosos do futebol mundial. Outro nome em ascensão é Raphinha, que subiu de 40 milhões para 80 milhões de euros, uma valorização de 40 milhões de euros. Bremer também se destacou, com aumento de 15 milhões de euros, passando de 20 milhões para 35 milhões de euros.

Esses jogadores representam a nova geração que assume o protagonismo no cenário internacional, impulsionando o valor da seleção. Na contramão, alguns dos principais nomes da geração anterior registraram forte desvalorização. Casemiro, volante do Manchester United, viu seu valor cair de 60 milhões de euros em 2022 para 12 milhões de euros em 2026, uma redução de 48 milhões de euros.

O zagueiro Marquinhos, que era avaliado em 75 milhões de euros, agora vale 40 milhões de euros, perdendo 35 milhões de euros. O goleiro Ederson também sofreu queda, saindo de 50 milhões para 30 milhões de euros. Outro jogador com desvalorização significativa foi o meia do Al Ittihad, que caiu de 60 milhões para 18 milhões de euros. Essas quedas refletem o envelhecimento e a menor relevância competitiva de atletas que já foram pilares da seleção.

A análise também mostra a distribuição de valor por posição. O setor ofensivo concentra a maior parte do valor, com 547 milhões de euros, o equivalente a 55,9% do total. O ataque é liderado por Vinicius Jr, avaliado em 200 milhões de euros, e Raphinha, com 80 milhões. A defesa contribui com 175 milhões de euros, sendo Bremer o mais valioso, com 35 milhões de euros.

O meio-campo soma 174 milhões de euros, enquanto os goleiros totalizam 55,7 milhões de euros. Os laterais, com apenas 25 milhões de euros, representam a menor fatia do valor da seleção, indicando uma carência de laterais de alto valor no mercado. O estudo histórico da Betfair permite ainda montar uma seleção ideal com jogadores de diferentes épocas, evidenciando como o valor de mercado evoluiu ao longo das Copas.

A atual geração, com média de 37,6 milhões de euros por atleta, é a mais cara já convocada pelo Brasil





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seleção Brasileira Valor De Mercado Copa Do Mundo 2026 Vinicius Jr Casemiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleção brasileira viaja em avião de luxo para a Copa do Mundo de 2026A seleção brasileira embarca para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos em um Boeing 767-300ER avaliado em R$ 1,19 bilhão, com 96 assentos executivos. O voo parte do Rio de Janeiro para Nova Jersey, onde a equipe ficará baseada. A aeronave não é da Azul, mas os serviços da companhia estarão disponíveis.

Read more »

Seleção brasileira usará três combinações diferentes de uniforme na fase de grupos da CopaBrasil vai estrear no Mundial com o seu uniforme tradicional, com camisa amarela e short azul

Read more »

Seleção Brasileira revela uniformes para a fase de grupos da Copa do Mundo 2026A FIFA divulgou as combinações de camisas, calções e meias que o Brasil usará nos três primeiros jogos da Copa de 2026, com destaque para o amarelo contra Marrocos, o azul contra o Haiti e o retorno ao amarelo contra a Escócia, além das cores especiais dos goleiros em cada partida.

Read more »

Estudo aponta Rayan como jogador mais valioso da seleção brasileira | EsporteAtacante do Bournemouth, da Inglaterra, é avaliado em cerca de R$ 580 milhões

Read more »