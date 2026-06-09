Estudo revela que zumbido de baixa frequência pode ser forma subjetiva de condição auditiva

Pesquisa publicada na PLOS One sugere que o misterioso zumbido ouvido por milhões worldwide não tem sempre origem externa e frequentemente está associado a uma sensibilidade auditiva interna ou zumbido subjetivo.

O fenômeno do zumbido de baixa frequência , percebido por milhões de pessoas em todo o mundo como uma vibração interna, tem sido um mistério desde os primeiros relatos registrados na década de 1970 em Bristol, Reino Unido.

Um novo estudo publicado na revista PLOS One, liderado pelo professor Markus Drexl da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, investigou a origem desse som inexplicável que muitas vezes surge no silêncio, pouco antes de dormir. As teorias anteriores variavam desde poluição acústica de fontes humanas até sons naturais ou ruídos produzidos pelo próprio ouvido.

A pesquisa testou se as pessoas afetadas teriam uma audição excepcionalmente aguçada para frequências baixas ou se sofriam de uma forma específica de zumbido no ouvido. Os testes iniciais avaliavam a capacidade auditiva dos participantes para sons de baixa frequência, demonstrando que alguns indivíduos realmente possuem essa sensibilidade aumentada.

No entanto, o estudo concluiu que essa hipótese não se aplica à maioria das pessoas que relatam o fenômeno. Para a grande maioria, a percepção do zumbido é atribuída ao chamado zumbido subjetivo de baixa frequência, uma condição internalizada que não tem uma fonte externa mensurável.

Drexl ressalta que, embora não se possa descartar totalmente a existência de fontes sonoras físicas externas, os resultados indicam que o zumbido interno é frequentemente a causa da sensação de pulsação em sons de baixa frequência. Historicamente, o caso de Bristol ganhou atenção quando um jornal local recebeu cartas de moradores descrevendo o som.

Uma teoria inicial apontava para grandes ventiladores industriais em um depósito de loja de departamentos, mas mesmo após o fechamento do local, as pessoas continuaram a ouvir o zumbido. Desde então, o fenômeno foi registrado em várias localidades do Reino Unido, especialmente em cidades costeiras, e relatos surgiram globalmente, com indivíduos buscando ajuda médica sem encontrar uma explicação clara.

Um aspecto comum nos registros é que o zumbido é mais frequentemente relatado em áreas densamente povoadas, sugerindo uma possível correlação com o ambiente urbano ou com a sensibilidade individual. O estudo aprofunda a compreensão de que, para muitos, o que se percebe como um som externo pode na verdade ser uma manifestação interna do sistema auditivo, reacendendo o debate sobre a natureza subjetiva da percepção sonora e a necessidade de mais pesquisas nessa área





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