Estudo revela que uvas podem ser um superalimento para a saúde da pele e resistência aos raios UV

Uma pesquisa indica que o consumo regular de uvas pode melhorar a saúde da pele e aumentar a resistência aos raios UV, classificando a fruta como um superalimento com benefícios nutricionais significativos.

Um estudo recentemente publicado na revista científica ACS Nutrition Science revelou que o consumo de uvas pode aumentar a resistência da pele à radiação UV em aproximadamente 30% a 50%.

A pesquisa, que envolveu voluntários consumindo três porções diárias de uvas durante duas semanas, demonstrou alterações significativas na expressão gênica da pele, indicando benefícios ampliados para a saúde que possivelmente afetam outros órgãos além da pele. Essas descobertas posicionam as uvas como um superalimento capaz de mediar uma resposta nutrigenômica nos seres humanos, conforme destacado pelo professor John Pezzuto, reitor da Faculdade de Farmácia e Ciências da Saúde da Universidade Western New England





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