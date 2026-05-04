Estudo revela que uso de telas antes de dormir nem sempre prejudica o sono

Pesquisa das universidades Deakin e Queensland indica que o impacto das telas no sono varia individualmente e não afeta significativamente a qualidade ou duração do descanso.

O debate sobre o impacto do uso de telas antes de dormir tem sido longo e, muitas vezes, baseado em recomendações generalizadas. Um novo estudo realizado pelas universidades Deakin e Queensland, envolvendo uma amostra significativa de 4.562 participantes com idades entre 3 e 25 anos, lança luz sobre a complexidade dessa relação.

A pesquisa desafia a crença popular de que o uso de telas é sempre prejudicial ao sono, revelando que os efeitos variam consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Os resultados indicam que, embora o uso excessivo de telas possa levar a um atraso na hora de dormir, ele não parece ter um impacto significativo na qualidade ou duração do sono.

Essa descoberta é particularmente relevante em um mundo cada vez mais digital, onde as telas se tornaram parte integrante da vida cotidiana, especialmente para crianças e adolescentes. A equipe de pesquisa, liderada por Matthew Bourke, analisou dados de 25 estudos pré-existentes para chegar a essas conclusões. A análise considerou tanto o uso ativo de telas – como jogar videogames ou usar redes sociais – quanto o uso passivo – como assistir televisão.

Surpreendentemente, não foram encontradas diferenças significativas no impacto sobre o sono entre essas duas modalidades de uso. Bourke enfatiza que a preocupação deve ser direcionada a padrões comportamentais problemáticos, como permanecer acordado até tarde da noite utilizando dispositivos eletrônicos. Se o uso de telas interfere consistentemente na capacidade de uma criança ou adolescente de dormir, é nesse ponto que a intervenção se torna necessária.

O estudo também aponta para um aspecto positivo do uso de telas: em alguns casos, elas podem ajudar a desconectar dos estressores do dia, acalmar os pensamentos e equilibrar o humor, contribuindo indiretamente para um estado mental mais propício ao sono. A pesquisa ressalta a importância de uma abordagem individualizada em relação ao uso de telas antes de dormir. Em vez de impor restrições generalizadas, pais e cuidadores devem considerar as necessidades e comportamentos específicos de cada criança.

A análise dos cientistas focou em relações cotidianas, investigando se o uso excessivo de telas em um único dia afetava o sono naquela noite. Os fatores avaliados incluíram o tempo total de sono, a qualidade do sono, o tempo necessário para adormecer e a frequência de despertares noturnos. Os resultados mostraram que, embora o tempo gasto em frente às telas possa atrasar a hora de dormir, ele não compromete substancialmente a duração, eficiência ou qualidade do sono.

Bourke destaca que muitas pessoas, incluindo ele próprio, utilizam telas para relaxar no final do dia, e o estudo sugere que essa prática não é necessariamente prejudicial. A iniciativa Irineu do GLOBO, que utiliza inteligência artificial para a produção de conteúdo, supervisionada por jornalistas, demonstra o compromisso com a informação precisa e relevante para o público





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