Estudo revela que medicamentos GLP-1 são mais eficazes em pacientes que comem por estímulos externos

Pesquisa japonesa indica que medicamentos como o Ozempic têm maior eficácia em quem come por estímulos externos, como aparência e cheiro da comida, do que em quem come por razões emocionais. O estudo, com 92 diabéticos, sugere que hábitos alimentares influenciam no sucesso do tratamento com agonistas do receptor GLP-1.

Um estudo recente realizado no Japão revelou que medicamentos da classe GLP-1, como o Ozempic , apresentam maior eficácia em pacientes que comem por estímulos externos, como a aparência ou o cheiro dos alimentos, em comparação com aqueles que comem por razões emocionais.

A pesquisa, conduzida com 92 pacientes diabéticos, demonstrou que os hábitos alimentares desempenham um papel crucial no sucesso do tratamento com agonistas do receptor GLP-1. Os resultados sugerem que a avaliação prévia dos comportamentos alimentares pode otimizar a eficácia desses medicamentos, proporcionando melhores resultados terapêuticos. Os agonistas do receptor GLP-1 são amplamente utilizados no tratamento da diabetes tipo 2, pois ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue e promovem a perda de peso.

No entanto, estudos anteriores já indicavam que a resposta a esses medicamentos varia de acordo com o perfil do paciente. O novo estudo, publicado na revista Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare, buscou entender melhor essas diferenças, analisando como os participantes se relacionavam com a comida e se padrões alimentares distintos influenciavam os resultados do tratamento.

Durante um ano, os pesquisadores acompanharam os pacientes, registrando dados como peso corporal, composição corporal, hábitos alimentares, níveis de glicose no sangue, colesterol e outros marcadores de saúde. Além disso, os participantes responderam a questionários sobre seus comportamentos alimentares, permitindo que os cientistas identificassem três padrões principais associados ao ganho de peso: alimentação emocional, alimentação externa e alimentação descontrolada.

Os resultados mostraram que pacientes com tendência à alimentação externa, ou seja, aqueles que comem em resposta a estímulos externos como a aparência ou o cheiro dos alimentos, apresentaram maior probabilidade de obter benefícios de longo prazo com o tratamento. Já os pacientes que comiam principalmente em resposta ao estresse ou a emoções apresentaram menor chance de responder tão bem ao tratamento.

Essas descobertas indicam que a eficácia dos medicamentos GLP-1 pode ser influenciada pelos motivos que levam o paciente a comer, destacando a importância de uma abordagem personalizada no tratamento da diabetes tipo 2. O professor Daisuke Yabe, da Universidade de Kyoto e autor sênior do estudo, destacou que a avaliação dos padrões de comportamento alimentar antes do tratamento pode ajudar a prever quem se beneficiará mais da terapia com agonistas do receptor GLP-1.

Segundo ele, esses medicamentos são eficazes para indivíduos que apresentam ganho de peso ou níveis elevados de glicose no sangue devido ao excesso de alimentação desencadeado por estímulos externos. No entanto, sua eficácia é menos esperada nos casos em que a alimentação emocional é a principal causa.

A pesquisa também destacou a importância da indústria farmacêutica no crescimento econômico de países como a Dinamarca, onde a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, está fazendo grandes investimentos para aumentar a produção de seus medicamentos para diabetes e perda de peso. O estudo reforça a necessidade de uma abordagem personalizada no tratamento da diabetes, considerando os hábitos alimentares e as razões por trás da compulsão por comida.

Com isso, os médicos podem otimizar a eficácia dos medicamentos GLP-1, proporcionando melhores resultados para os pacientes





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medicamentos GLP-1 Ozempic Diabetes Tipo 2 Comportamento Alimentar Eficácia Do Tratamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pesquisa Quaest avalia governo Lula nos estadosA pesquisa Quaest indica que a gestão de Lula possui 31% de avaliação positiva e 42% negativa na média dos estados, com melhor desempenho em Pernambuco e pior em Goiás.

Read more »

Flávio tem 45,3% e Lula, 44,7% no segundo turno, diz pesquisa Meio/IdeiaSituação é de empate técnico; levantamento também mostra que os dois pré-candidatos registraram ligeira oscilação para baixo na comparação com as simulações realizadas em abril

Read more »

Flávio Bolsonaro tem 45,3% contra 44,7% de Lula no 2º turno, aponta pesquisaOs dois estão tecnicamente empatados

Read more »

Pesquisa Genial/Quaest mostra disputa acirrada entre Lula e Flávio BolsonaroLevantamento aponta cenário competitivo para a Presidência da República em dez grandes colégios eleitorais, com Lula liderando no Nordeste e Minas Gerais, enquanto Flávio Bolsonaro avança em São Paulo e no Paraná.

Read more »