Estudo revela que excitação sexual cria 'visão em túnel', dificultando reconhecimento de desinteresse alheio

Pesquisa publicado no Personality and Social Psychology Bulletin mostra que a excitação sexual está associada a uma 'visão em túnel', que impede que indivíduos percebam quando o parceiro não está realmente interessado, levando a interpretações otimistas em situações ambíguas. Os pesquisadores indicam que esse fenômeno pode ajudar a superar o medo da rejeição, mas também traz consequências, como a ignorância dos desejos reais da outra pessoa.
Um estudo recente, publicado no Personality and Social Psychology Bulletin, revela que a excitação sexual causa uma "visão em túnel" que dificulta o reconhecimento de sinais de falta de interesse alheio.
A pesquisa, conduzida por uma equipe de psicólogos, sugere que o desejo sexual não apenas motiva a busca por conexões, mas também distorce a percepção, levando à interpretação otimista de comportamentos ambíguos. Os participantes do estudo que assistiram a um vídeo erótico antes de interagir online com um parceiro demonstrando sinais mistos foram significativamente mais propensos a interpretar esses sinais como interesse romântico.
Esses achados indicam que o desejo funciona como um mecanismo cerebral que pode ajudar a superar o medo da rejeição, entretanto, o campo naquela visão pode reduzir a sensibilidade aos reais desejos do outro.
"A excitação sexual fez com que os participantes fossem significativamente mais propensos a interpretar interações ambíguas de forma otimista. Eles enxergaram interesse onde havia apenas incerteza. Parte da explicação parece ser que a excitação aumentou a atratividade do parceiro, alimentando ainda mais a tendência de ver o que as pessoas queriam ver", afirma Gurit Birnbaum, professora de psicologia da Universidade Reichman.
A metodologia do estudo envolveu dois grupos: um exposto a estímulos sexuais e outro a conteúdos não sexuais antes de participarem de uma conversa online com sinais contraditórios. Na avaliação subsequente, o grupo estimulado sexualmente apresentou uma percepção mais positiva da atratividade do parceiro e do interesse romântico percebido.
No entanto, a distorção desapareceu quando o parceiro demonstrou rejeição clara. A autora principal reforça que há um custo nisso: "O desejo pode obscurecer a sensibilidade aos desejos reais de outra pessoa. Enxergamos a interação como esperamos que seja, ignorando sinais de que a porta não está realmente aberta.
" A dinâmica se complica ainda mais nas redes sociais, onde ações como likes, mensagens ou comentários são frequentemente interpretadas como sinais de interesse, mesmo quando não são. Por isso, a equipe planeja expandir as pesquisas para plataformas de encontros online, refletindo contextos reais do desenvolvimento de relacionamentos. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, com supervisão jornalística rigorosa
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