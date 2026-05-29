Estudo projeta US$ 8 bilhões em novas receitas com ativos digitais para bancos de atacado até 2030

Pesquisa da Oliver Wyman com o Morgan Stanley indica que a adoção de criptomoedas e blockchain pode adicionar US$ 8 bilhões às receitas dos bancos de atacado, com potencial de migração de US$ 82 bilhões em receitas tradicionais para trilhos digitais até 2030.

Um estudo da consultoria Oliver Wyman em parceria com o Morgan Stanley projeta que a adoção de ativos digitais , especialmente criptomoedas, pode gerar até US$ 8 bilhões em novas receitas para os bancos de atacado até 2030.

Essa transformação, impulsionada por tecnologias como blockchain e contratos inteligentes, deve remodelar áreas-chave como pagamentos internacionais, câmbio, gestão de liquidez e serviços de custódia. Em um cenário mais amplo, estima-se que até US$ 82 bilhões em receitas tradicionais desses bancos possam migrar para trilhos digitais no mesmo período. O relatório destaca que os bancos de atacado, que atendem grandes corporações, instituições financeiras e governos, estão em uma posição única para capitalizar essa mudança.

No entanto, para isso, precisarão superar desafios regulatórios, de segurança cibernética e de integração com sistemas legados. A pesquisa sugere que aqueles que adotarem uma estratégia proativa, investindo em infraestrutura digital e parcerias com fintechs, poderão capturar fatias significativas desse novo mercado.

Por outro lado, a inércia pode levar à perda de participação para concorrentes mais ágeis e para plataformas descentralizadas. A expectativa é que os ativos digitais, como stablecoins e tokens lastreados em ativos reais, desempenhem um papel central na modernização dos serviços financeiros. No setor de pagamentos internacionais, por exemplo, a tecnologia pode reduzir custos e prazos, enquanto na custódia, pode oferecer maior transparência e segurança.

O estudo também alerta que a transição será gradual, mas inevitável, e que os bancos devem começar a se preparar agora para evitar ficar para trás. Com a consolidação de regulamentações em grandes economias, como Estados Unidos e União Europeia, o ambiente se torna mais favorável para a adoção em larga escala. Para os executivos do setor, a mensagem é clara: o futuro dos bancos de atacado passa pela integração de ativos digitais.

Embora o montante de US$ 8 bilhões represente apenas uma fração das receitas totais do segmento, ele sinaliza uma tendência de crescimento que pode se acelerar exponencialmente. A pesquisa conclui que, em um horizonte de cinco anos, será difícil imaginar o mercado sem a presença maciça de soluções baseadas em criptografia e blockchain





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