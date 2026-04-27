Estudo Liga Remédios Comuns na Gravidez a Risco Aumentado de Autismo em Filhos

Pesquisa publicada na Molecular Psychiatry indica que o uso de certos medicamentos durante a gestação pode estar associado a um risco 47% maior de autismo nos filhos, especialmente quando múltiplos medicamentos são utilizados simultaneamente. O estudo ressalta a importância de uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios e não recomenda a interrupção da medicação sem orientação médica.

Um estudo abrangente publicado na renomada revista Molecular Psychiatry revelou uma possível ligação entre o uso de medicamentos comuns prescritos durante a gravidez e um risco aumentado de autismo nos filhos.

A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de Nebraska, analisou um vasto conjunto de dados, abrangendo mais de 6,14 milhões de registros de saúde materno-infantil nos Estados Unidos entre 2014 e 2023 – representando aproximadamente um terço de todos os nascimentos no país durante esse período. Os resultados indicam que crianças cujas mães utilizaram pelo menos um dos medicamentos investigados durante a gestação apresentaram um risco 47% maior de receberem um diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A correlação se intensificava à medida que o número de medicamentos utilizados pela mãe simultaneamente aumentava, sugerindo uma relação dose-resposta. A investigação se concentrou em medicamentos conhecidos por interferir na via de produção de colesterol do organismo, um processo crucial para o desenvolvimento cerebral fetal. Essa via metabólica, responsável pela síntese de esteróis, torna-se ativa entre a 19ª e 20ª semanas de gestação.

Qualquer interrupção nesse processo, seja por fatores genéticos ou pela ação de substâncias externas, pode ter consequências significativas no desenvolvimento neurológico do feto. Os medicamentos analisados incluem inibidores da biossíntese de esteróis (SBIMs), como antidepressivos (fluoxetina, sertralina, bupropiona, trazodona), antipsicóticos (aripiprazol, haloperidol, cariprazina), ansiolíticos (buspirona) e beta-bloqueadores (metoprolol, nebivolol, propranolol). Além destes, foram incluídas estatinas (atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina, sinvastatina) também conhecidas por afetar a produção de colesterol.

O estudo observou um aumento notável de 2,33 vezes nas chances de um diagnóstico de autismo em crianças cujas mães haviam tomado quatro ou mais desses medicamentos prescritos simultaneamente durante a gravidez. É importante ressaltar que o estudo acompanhou as crianças por até dez anos para monitorar o desenvolvimento de sintomas autistas. Os autores do estudo enfatizam que os resultados não estabelecem uma relação de causa e efeito direta entre os medicamentos e o autismo.

Trata-se de um estudo de associação, o que significa que ele identifica uma correlação estatística, mas não prova que os medicamentos causem o transtorno. A complexidade do autismo, com seus múltiplos fatores de risco genéticos e ambientais, exige cautela na interpretação dos resultados. A condição mental da mãe, por exemplo, que pode levar à prescrição de antidepressivos, também possui um componente genético e pode influenciar o risco de autismo nos filhos.

Além disso, o aumento absoluto no risco é relativamente modesto, passando de 3,7% em mulheres que não foram expostas aos medicamentos para até 5% em mulheres que os utilizaram. Os pesquisadores alertam que nenhuma mulher deve interromper a medicação prescrita sem a orientação de um profissional de saúde, pois a interrupção abrupta pode ter consequências negativas para a saúde materna e fetal.

A pesquisa serve como um alerta para a necessidade de mais estudos aprofundados sobre os efeitos de medicamentos durante a gravidez e a importância de uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios em cada caso individual. A pesquisa também destaca a importância de considerar a saúde mental da mãe como um fator importante no desenvolvimento do feto





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