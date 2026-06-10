Estudo Independente Revela Riscos à Saúde do Consumo de Álcool

Um estudo encomendado pelo governo do presidente Joe Biden revelou que mesmo níveis considerados 'moderados' de consumo de álcool podem elevar o risco de morte prematura e de mais de 200 doenças. A disputa em torno do estudo ressalta as tensões crescentes entre a comunidade médica e científica e o governo anterior, que questionou ou ignorou a ciência consolidada em suas políticas.

Um estudo independente, encomendado pelo governo do presidente Joe Biden, foi publicado recentemente no Journal of Studies on Alcohol and Drugs, revelando conclusões que corroboram anos de pesquisa sobre os riscos à saúde relacionados ao consumo de álcool .

O estudo, que foi marginalizado pela administração anterior, apontou que mesmo níveis considerados 'moderados' de consumo de álcool podem elevar o risco de morte prematura e de mais de 200 doenças, incluindo doenças cardíacas e câncer. A disputa em torno do estudo ressalta as tensões crescentes entre a comunidade médica e científica e o governo anterior, que questionou ou ignorou a ciência consolidada em suas políticas.

A indústria de bebidas alcoólicas e uma comissão do Congresso também se manifestaram contra o estudo, alegando que ele estava repleto de vieses e que os autores tinham predeterminado suas conclusões com base em pesquisas e afiliações anteriores. No entanto, os pesquisadores envolvidos no estudo afirmaram que foram rigorosamente investigados quanto a conflitos de interesse e que as conclusões eram cientificamente sólidas.

Eles também afirmaram que as descobertas do estudo apoiam uma recomendação mais detalhada e enfática para que os adultos que consomem bebidas alcoólicas ingiram uma dose ou menos por dia





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estudo De Álcool Riscos À Saúde Consumo De Álcool Diretrizes Alimentares Governo Biden Governo Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministério Público e TCU pedem apuração de riscos de medidas tarifárias dos Estados Unidos | EconomiaAvaliação inclui análise das ofensivas ao Pix

Read more »

Marta Helena Schuh: IA amplia riscos digitais e exige que conselhos foquem nas pessoasEspecialista em cibersegurança Marta Helena Schuh, da Howden, discute como a inteligência artificial está criando novas camadas de risco digital e a necessidade de os conselhos corporativos olharem para o fator humano. Ela aborda sua trajetória, desde Horizontina até a liderança na quantificação de riscos, o impacto da IA nas rotinas corporativas e a importância de programas de governança que conectem teoria à prática, além da necessidade de considerar aspectos culturais e humanos na segurança digital.

Read more »

ANP discute venda fracionada e fim das marcas no gás de cozinha; especialistas alertam para riscosA Agência Nacional do Petróleo (ANP) está revisando as regras do mercado de gás de cozinha, com proposta de venda fracionada e fim das marcas nos botijões. O MME e especialistas apontam riscos à segurança e aumento da sonegação, enquanto a Abragás defende mudanças para reduzir preços e concentração. A votação da nova regulamentação está prevista para a próxima sexta-feira.

Read more »

Estudo revela que zumbido de baixa frequência pode ser forma subjetiva de condição auditivaPesquisa publicada na PLOS One sugere que o misterioso zumbido ouvido por milhões worldwide não tem sempre origem externa e frequentemente está associado a uma sensibilidade auditiva interna ou zumbido subjetivo.

Read more »