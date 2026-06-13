Estudo identifica regiões genéticas ligadas à linguagem anteriores à separação entre humanos e neandertais

Pesquisa da University of Iowa Health Care descobre que regiões reguladoras do genoma, os HAQERs, surgiram antes da divisão evolutiva entre humanos e neandertais, sugerindo uma base biológica da linguagem mais antiga do que se pensava e compartilhada com espécies extintas.

Pesquisadores da University of Iowa Health Care identificaram regiões do genoma, chamadas HAQERs, que atuam como uma espécie de controle de volume, regulando a atividade de genes envolvidos na comunicação.

O estudo sugere que essas regiões surgiram antes da separação evolutiva entre humanos e neandertais, o que indica que a base biológica da linguagem pode ter origens muito anteriores ao que se imaginava. Embora não seja possível afirmar que neandertais falavam como os humanos modernos, os resultados indicam que eles possuíam parte da estrutura genética necessária para a linguagem. Os HAQERs permaneceram relativamente estáveis ao longo da evolução, influenciando como fatores genéticos e ambientais interagem no desenvolvimento da linguagem.

A pesquisa destaca que uma parcela extremamente pequena do genoma pode exercer influência desproporcional sobre as capacidades comunicativas, reescrevendo parte da história evolutiva da linguagem e sua base biológica compartilhada entre espécies extintas e a nossa





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Genética Linguagem Evolução Neandertais Haqers

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