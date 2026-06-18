Estudo identifica dois subtipos biológicos distintos no autismo

Pesquisa internacional analisou dados de ressonância magnética e modelos animais, encontrando dois padrões diferentes de conectividade cerebral em pessoas com autismo, o que pode levar a diagnósticos e tratamentos mais personalizados.

Pesquisa internacional inédita identificou evidências de que o autismo pode incluir pelo menos dois subtipos biológicos distintos, cada um caracterizado por um padrão diferente de comunicação entre regiões do cérebro.

O estudo, conduzido por cientistas do Instituto Italiano de Tecnologia (IIT), do Child Mind Institute (Nova York) e da Universidade de Trento, e publicado em revista científica, analisou exames de ressonância magnética funcional de 940 crianças e jovens adultos com autismo, comparando-os com dados de mais de mil indivíduos neurotípicos. Paralelamente, os pesquisadores examinaram 20 modelos de camundongos geneticamente modificados para compreender os mecanismos biológicos subjacentes às alterações observadas.

A primeira variante biológica identificada apresenta uma comunicação reduzida entre diferentes áreas cerebrais, estando associada principalmente a alterações nas sinapses, estruturas responsáveis pela transmissão de informações entre neurônios. A segunda variante, por outro lado, é caracterizada por uma comunicação acima do normal entre determinadas regiões, com relação mais forte a mecanismos ligados ao sistema imunológico.

A descoberta pode representar um passo importante para o desenvolvimento de diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados no futuro, reconhecendo que o autismo é um espectro com necessidades e dificuldades únicas para cada indivíduo





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