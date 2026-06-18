Estudo da USP mostra que arroz e feijão reduzem consumo de ultraprocessados em 45% e melhoram qualidade da dieta

Pesquisa da USP com mais de 46 mil brasileiros revela que maior ingestão da combinação tradicional está associada a menor consumo de açúcar, gorduras e alimentos ultraprocessados, e maior aporte de fibras, ferro e potássio. Resultados contradizem desinformação nas redes sociais que tenta desqualificar o prato típico.

Um novo estudo conduzido por pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Nupens/ USP ) demonstrou que o maior consumo de arroz e feijão está associado a uma redução de 45% na ingestão de alimentos ultraprocessados, gorduras e açúcares.

A pesquisa, publicada na revista científica Public Health Nutrition, analisou dados de 46,1 mil brasileiros com 10 anos ou mais, provenientes da última edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. Os resultados indicam que dietas com maior presença da combinação tradicional brasileira apresentam mais fibras, ferro e potássio, e menos inadequações nutricionais, definidas como o não alcance do mínimo ou a ultrapassagem do máximo recomendado de nutrientes-chave como açúcares adicionados, gorduras totais, saturadas e trans, sódio e potássio.

Gabriela Cruz, pesquisadora do Nupens/USP e autora principal do estudo, explica que o benefício vai além dos nutrientes isolados do arroz e feijão, pois o consumo regular dessa dupla influencia positivamente as escolhas alimentares ao longo do dia, organizando o prato de forma mais saudável com a inclusão de saladas, vegetais cozidos ou refogados e fontes proteicas. O médico nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), complementa que a combinação é nutricionalmente complementar: o arroz fornece carboidratos de boa qualidade, base energética da alimentação, enquanto o feijão contribui com proteínas, ferro, potássio, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B e fibras.

Juntos, equilibram o perfil aminoacídico e o índice glicêmico geral da refeição, sendo adequada inclusive para pessoas com pré-diabetes ou diabetes. A quantidade recomendada para adultos saudáveis é de três a cinco colheres de sopa de arroz e uma concha média de feijão por refeição, sempre acompanhados de verduras, legumes e uma fonte proteica. Apesar das evidências científicas, o consumo desse prato típico tem declinado devido a mudanças socioeconômicas e à crescente presença de alimentos ultraprocessados na dieta.

Nas redes sociais, entretanto, tem circulado uma onda de desinformação que tenta demonizar o arroz e o feijão, rotulando-os como "ração do governo" ou alimentos pobres nutricionalmente, em narrativas que promovem dietas altamente restritivas sem base científica. O estudo da USP reforça, portanto, que a combinação é acessível, sustentável e promovedora de uma dieta de maior qualidade, com menor impacto ambiental e custo reduzido, contradizendo discursos que buscam desqualificar um dos pilares da alimentação popular brasileira





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