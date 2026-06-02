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Estudo da Farsul indica que Rio Grande do Sul pode perder até 724 milhões de reais com nova sobretaxa americana de 25%

Economia News

Estudo da Farsul indica que Rio Grande do Sul pode perder até 724 milhões de reais com nova sobretaxa americana de 25%
AgronegócioExportaçõesTarifa
📆6/2/2026 7:26 PM
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Análise da Federação da Agricultura aponta que 74,9% das exportações agropecuárias do Rio Grande do Sul estarão no alvo de uma medida dos EUA, com destaque para o tabaco, madeira e calçados, que podem representar perdas de até 724 milhões de reais em 2025.

O estudo realizado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) aponta que o estado está consideravelmente mais exposto à proposta de imposição de uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos , iniciativa advinda da administração americana baseada na Seção 301 do Trade Act de 1974.

Enquanto a média nacional indica que 36,8% das exportações do agronegócio brasileiro poderiam ser impactadas, no Rio Grande do Sul esse percentual sobe para 74,9%, o que representa um risco econômico significativo para os produtores locais. Em termos monetários, a análise estima que cerca de 144 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 724 milhões de reais, das exportações gaúchas previstas para 2025 poderiam estar sujeitas à nova tarifa, comprometendo a competitividade de setores chave da pauta exportadora do estado.

A principal preocupação recai sobre o segmento de tabaco, que historicamente tem sido um pilar da pauta de exportação gaúcha. O fumo tipo Virgínia responde por 122 milhões de dólares em envios aos Estados Unidos e, com a aplicação da sobretaxa, geraria um prejuízo estimado em 30 milhões de dólares.

Logo em seguida, a madeira serrada de pinus, que movimenta 81 milhões de dólares, os calçados de couro com 62 milhões, o fumo não manufaturado do tipo Burley equivalendo a 49 milhões e o sebo bovino que soma 33 milhões, também seriam afetados. Somente o setor de fumo responde por 31,4% do valor total do agronegócio gaúcho potencialmente atingido, revelando a vulnerabilidade derivada da composição da pauta exportadora do estado.

A vulnerabilidade se acentua porque, ao contrário de outros setores agrícolas brasileiros, como fertilizantes, que foram incluídos nas listas preliminares de exclusão da proposta americana, o Rio Grande do Sul depende fortemente de commodities como o fumo, a madeira e outros produtos florestais. Assim, enquanto 43,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ficariam sob a nova taxa, no estado gaúcho esse índice chega a 81,1%.

Dos 1,65 bilhão de dólares que o estado pretende exportar para o país norte‑americano em 2025, aproximadamente 1,34 bilhão poderiam ser alvo da sobretaxa. As negociações em curso nos Estados Unidos ainda não definiram a lista final de exceções, e as autoridades gaúchas já consideram estratégico intensificar o diálogo para reduzir o impacto econômico e preservar um dos principais mercados de destino dos produtos do estado

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Agronegócio Exportações Tarifa Estados Unidos Rio Grande Do Sul

 

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