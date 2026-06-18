Estudo associa uso de anticoncepcionais hormonais a episódios de compulsão alimentar em mulheres

Pesquisa da Universidade Estadual de Michigan indica que pílulas anticoncepcionais podem aumentar alimentação emocional, mas especialistas destacam segurança para a maioria.

Uma nova pesquisa conduzida pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, e publicada na revista JAMA Network Open, sugere que o uso de pílulas anticoncepcionais hormonais pode estar associado a um aumento nos episódios de compulsão alimentar em algumas mulheres.

O estudo, considerado o primeiro em larga escala a investigar essa relação, acompanhou 422 participantes ao longo de 49 dias consecutivos. As voluntárias faziam parte do MSU Twin Registry, um registro de milhares de gêmeos no estado de Michigan.

Durante o período de monitoramento, os pesquisadores observaram que os relatos de alimentação emocional - um tipo de compulsão alimentar desencadeada por emoções negativas - eram significativamente mais frequentes quando as mulheres estavam tomando as pílulas ativas, que contêm hormônios sintéticos de estrogênio e progestina, em comparação com as pílulas placebo (inativas). Esse padrão foi observado tanto na amostra total quanto entre aquelas que já tinham histórico de compulsão alimentar.

Os autores do estudo destacam que hormônios ovarianos, como os presentes nos anticoncepcionais, são potentes reguladores dos sistemas de recompensa do cérebro, incluindo as vias dopaminérgica e opioide, que influenciam a ingestão de alimentos e o prazer associado a comidas altamente palatáveis, ricas em gordura ou açúcar. Estudos anteriores em menor escala já haviam apontado para um aumento na ativação dessas vias durante o período pós-ovulação e em usuárias de contraceptivos orais combinados.

No entanto, a professora Kelly Klump, autora principal do estudo, ressalta que os anticoncepcionais continuam sendo seguros para a maioria das mulheres. Ela explica que nem todas as participantes desenvolveram compulsão alimentar e que o risco parece estar concentrado naquelas que já apresentam outros fatores de vulnerabilidade, como histórico de transtornos alimentares ou predisposição genética.

Além disso, o estudo é observacional, o que significa que não estabelece uma relação de causa e efeito, apenas uma associação. Mais pesquisas são necessárias para confirmar os achados e identificar quais grupos podem ser mais afetados. Um aspecto interessante do estudo foi o efeito positivo do automonitoramento. As participantes que registraram diariamente seus episódios de compulsão alimentar apresentaram uma redução no problema, mesmo durante o uso das pílulas ativas.

Isso sugere que a prática de monitorar o próprio comportamento alimentar pode ser uma ferramenta útil para mitigar os riscos associados ao uso de hormônios. A pesquisa abre caminho para abordagens mais personalizadas na prescrição de anticoncepcionais, levando em conta fatores individuais como histórico de transtornos alimentares. Enquanto isso, as mulheres que usam esses medicamentos e notam mudanças em seus padrões alimentares são aconselhadas a conversar com seus médicos.

O estudo foi publicado na JAMA Network Open, uma revista de renome, e seus resultados contribuem para um entendimento mais amplo dos efeitos colaterais potenciais dos contraceptivos hormonais, além dos já conhecidos benefícios na prevenção da gravidez e no tratamento de condições como endometriose e síndrome dos ovários policísticos. Os pesquisadores esperam que futuros estudos possam incluir amostras maiores e mais diversas, além de investigar os mecanismos biológicos subjacentes.

Eles também sugerem que a identificação precoce de mulheres com maior risco de compulsão alimentar poderia ajudar a orientar a escolha do método contraceptivo, oferecendo alternativas não hormonais quando necessário. Embora os resultados sejam preliminares, eles destacam a importância de considerar os efeitos psicológicos e comportamentais dos medicamentos hormonais, muitas vezes negligenciados em favor dos efeitos físicos.

A saúde mental e o bem-estar emocional das mulheres devem ser levados em conta nas decisões sobre contracepção, e este estudo dá um passo importante nessa direção. A comunidade médica aguarda com expectativa as próximas pesquisas para confirmar e expandir esses achados, que podem ter implicações significativas para a saúde feminina





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anticoncepcionais Hormonais Compulsão Alimentar Alimentação Emocional Estudo Saúde Da Mulher

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PIB estadual desacelera em 2026, mas Norte segue na liderançaExpansão da fronteira agrícola impulsiona Tocantins, Roraima e Mato Grosso nas projeções para 2026

Read more »

Deputado estadual Val Ceasa é alvo de operação na Alerj contra suposto envolvimento com TCPAlém dele, ex-vereador Ulisses Marins, hoje servidor municipal, e um ex-assessor parlamentar também são investigados

Read more »

Deputado estadual é alvo de operação no Rio por suspeita de ligação com TCPAlém do parlamentar, são alvos um ex-vereador do Rio de Janeiro e atual servidor do município, e um ex-assessor parlamentar que trabalha como funcionário de empresa pública de energia

Read more »