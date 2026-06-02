Estudo associa consumo de sofrito à redução do risco de diabetes tipo 2

Pesquisa internacional destaca o papel protetor do refogado à base de cebola, alho e tomate no azeite, típico da Dieta Mediterrânea, no metabolismo da glicose e na saúde pancreática, com dicas para adaptação prática no cotidiano.

Uma combinação simples de cebola, alho e tomate refogados no azeite de oliva, conhecida como sofrito, ganhou destaque em um estudo recém-publicado em periódico científico, resultado de uma colaboração entre pesquisadores de universidades do Equador, da Argentina e dos Estados Unidos.

A análise, que envolveu 1.373 voluntários equatorianos, concluiu que a adoção desse preparo, que serve de base para inúmeras receitas, está associada à redução do risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Os participantes responderam a questionários detalhados sobre seu estilo de vida, histórico familiar de diabetes, taxas de glicemia, Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal, entre outros parâmetros.

Além disso, os autores avaliaram a adesão a um padrão alimentar similar ao da Dieta Mediterrânea, considerando a ingestão de hortaliças, frutas, leguminosas, grãos integrais, castanhas e azeite. A nutricionista Priscila Santana Amad, do Einstein Hospital Israelita, comenta que o estudo demonstra como elementos específicos desse padrão, com especial ênfase no consumo de frutas e no uso do sofrito, exercem um impacto protetor significativo. O artigo científico aponta os compostos bioativos presentes nesses ingredientes.

O tomate contribui com o licopeno, um carotenóide de potente ação antioxidante, enquanto o azeite de oliva fornece polifenóis, fitoquímicos que também auxiliam na redução do estresse oxidativo e possuem efeitos anti-inflamatórios. A sinergia entre todos esses componentes atua favoravelmente no metabolismo da glicose e na ação da insulina, podendo, consequently, ajudar a proteger as células pancreáticas.

Para a nutricionista Juliana Watanabe, mestre em Dieta Mediterrânea pela Universidade Internacional de Valência, na Espanha, o sofrito pode ser considerado um dos elementos emblemáticos da Dieta Mediterrânea tradicional, especialmente na culinária espanhola. Esse refogado serve de base para pratos icônicos como a paella, mas também é fundamental em guisados, cozidos e ensopados.

Watanabe ressalta, no entanto, que a dieta mediterrânea vai muito além do cardápio; é um estilo de vida que abrange a celebração das culturas, a prática de atividade física, o lazer, o descanso adequado, as interações sociais e até os cuidados com o planeta e a espiritualidade. Ela destaca que o padrão também valoriza a culinária caseira, os ingredientes frescos e sazonais e os preparos simples.

Priscila Amad observa que o estudo ajuda a enaltecer o prazer de cozinhar e reforça que a forma como preparamos os ingredientes é tão importante quanto o alimento em si. Cozinhar exige tempo e cuidado, representando o "tempo para a comida", um pilar da saúde metabólica que está se perdendo na correria da vida urbana. O refogado mediterrâneo é muito similar ao preparo comum no Brasil, geralmente feito com óleo, cebola e alho.

Para adaptá-lo e potencializá-lo, Amad sugere substituir o óleo de soja por azeite de oliva ou óleo de canola, pois ambos suportam o calor moderado. Outra dica é optar pelo cozimento em fogo baixo, pois o segredo do sofrito está em permitir que os compostos bioativos sejam liberados gradualmente, similar ao que ocorre em ensopados e molhos de longa cocção.

A especialista do Einstein destaca que a combinação do arroz e feijão brasileiro com um refogado de alho e cebola já forma uma excelente dupla de nutrientes. Com isso, a dieta se torna sustentável tanto para o corpo quanto para o bolso. Watanabe e Amad concordam que estratégias culinárias práticas são essenciais para incorporar esses hábitos no cotidiano. Técnicas como grelhar sem torrar, saltear e cozinhar no vapor preservam os nutrientes sem sacrificar o sabor.

A organização também é fundamental: planejar as refeições da semana e fazer uma lista de compras definida ajuda muito. O batch cooking, ou preparo de refeições em um único dia, é uma estratégia útil. Como sugestão, as nutricionistas recomendam o uso de utensílios comuns, como panela de pressão, forno, air fryer, panela de arroz e até os chamados robôs de cozinha, que permitem preparar várias receitas simultaneamente, otimizando o tempo sem abrir mão da qualidade nutricional





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