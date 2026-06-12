Estudo aponta que percepção de acesso fácil à maconha é fator de risco maior para adolescentes do que amigos usuários

Pesquisa da Universidade de Montreal mostra que acreditar que a maconha é fácil de obter eleva significativamente a chance de uso entre jovens, especialmente quando combinado com amigos que consomem. Dados brasileiros confirmam crescimento do consumo na faixa de 18 a 24 anos, enquanto estudo nos EUA alerta para risco dobrado de transtornos psicóticos e bipolares associado ao uso na adolescência.

Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Montreal revelou que a percepção de fácil acesso à maconha é um fator de risco mais significativo para o uso da droga entre adolescentes do que a influência de amigos usuários.

O estudo, publicado na revista Addiction, analisou dados de mais de 1,7 mil estudantes em Quebec, acompanhados entre 2017 e 2019. Os resultados indicam que a combinação de ter amigos que usam cannabis e acreditar que a droga é facilmente acessível eleva em 21,6 pontos percentuais a probabilidade de um jovem começar a consumir. A percepção de acesso sozinha também se mostrou um preditor importante, explicando cerca de 39% da relação entre o círculo social e o início do uso.

Para os pesquisadores, isso reforça a necessidade de estratégias de prevenção que vão além de palestras informativas, priorizando atividades interativas lideradas por pares ou profissionais da comunidade para capacitar os jovens. No Brasil, o cenário também é preocupante.

Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III) mostram que 6% da população com 14 anos ou mais relatou uso de maconha no último ano, equivalente a cerca de 10 milhões de pessoas - um aumento expressivo frente aos 2,8% registrados em 2012. O grupo mais afetado é o de jovens adultos de 18 a 24 anos, onde 23,3% já experimentaram a droga e 13,2% são usuários regulares.

A idade média de experimentação é 18 anos, e quase metade dos usuários iniciou antes da vida adulta. A pesquisa foi realizada pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Unifesp, com apoio da Ipsos e financiamento do Ministério da Justiça. Outro estudo, publicado no JAMA Health Forum, alerta para os riscos de saúde mental associados ao consumo na adolescência.

Pesquisadores da Califórnia acompanharam jovens de 13 a 17 anos e identificaram que quem usou cannabis no último ano teve o dobro de chance de ser diagnosticado com transtornos psicóticos ou bipolares até os 26 anos, além de maior risco de depressão e ansiedade. Lynn Silver, coautora do trabalho, destacou que o aumento da potência e da comercialização agressiva da droga agrava esses perigos.

As descobertas enfatizam a urgência de políticas públicas baseadas em evidências que considerem tanto o acesso facilitado quanto as consequências de longo prazo, especialmente em um contexto de crescente normalização do uso





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