Estudo aponta que até US$ 82 bi das receitas de bancos de atacado podem migrar para trilhos digitais até 2030

Pesquisa da Oliver Wyman e Morgan Stanley projeta uma migração de até US$ 82 bilhões das receitas de bancos de atacado para infra‑estruturas digitais, com criptomoedas gerando US$ 8 bilhões em novas receitas e transformando pagamentos internacionais, câmbio e liquidez.

A pesquisa conjunta da consultoria Oliver Wyman e do Morgan Stanley indica que até 2030 os bancos de atacado poderão ver uma migração de até US$ 82 bilhões de suas receitas para trilhos digitais , sobretudo em áreas como pagamentos internacionais, câmbio, trade finance, gestão de liquidez e serviços de custódia.

No cenário de adoção mais ampla, as criptomoedas acrescentariam cerca de US$ 8 bilhões em novas receitas, apesar de o estudo apontar que esses ativos digitais não substituirão os bancos tradicionais nem ameaçarão o modelo de captação baseado em depósitos. O impacto principal virá da transição de processos tradicionais para infra‑estruturas digitais que permitem liquidações em tempo real, operações programáveis e custos operacionais reduzidos.

De acordo com Denis Nakazawa, sócio de serviços financeiros e digitais da Oliver Wyman, a percepção sobre cripto mudou desde 2020. Naquela época havia a expectativa de que as criptomoedas iriam transformar radicalmente o sistema financeiro, mas hoje o foco está mais voltado para a aplicação de ativos digitais no segmento de atacado. No Brasil, o Pix já supriu parte das necessidades que poderiam ter impulsionado stablecoins e moedas digitais no varejo, ao oferecer um serviço 24×7, gratuito e online.

Por isso, as maiores oportunidades de inovação encontram‑se em pagamentos transfronteiriços, liquidez e tokenização de ativos, setores que atualmente enfrentam processos lentos, opacos e onerosos, com taxas que podem chegar a 5 % nas transferências internacionais. A adoção de trilhos digitais promete reduzir drasticamente os custos e a necessidade de intermediários, sobretudo ao utilizar stablecoins ou plataformas tokenizadas que eliminam a dependência de correspondentes bancários.

O relatório destaca que pagamentos internacionais, gestão de garantias, liquidez e câmbio são as áreas mais vulneráveis à migração para esses novos caminhos. Instituições que adotarem rapidamente essas tecnologias podem ampliar sua participação de mercado, enquanto os bancos que permanecerem reticentes correm o risco de perder receita para fintechs e players não bancários.

Estima‑se que entre 5 % e 10 % da receita proveniente de operações cross‑border possa ficar ameaçada, tornando a modernização tecnológica uma questão estratégica para a sobrevivência e competitividade dos bancos de atacado nos próximos anos





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