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Estudiantes e Independiente Medellín empatam em partida movimentada pela Sul-Americana

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Estudiantes e Independiente Medellín empatam em partida movimentada pela Sul-Americana
FutebolCopa Sul-AmericanaEstudiantes De La Plata
📆5/27/2026 1:35 AM
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Em jogo de muitas oportunidades, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín ficam no 0 a 0. Time argentino dominou, mas faltou pontaria.

Em uma partida eletrizante pela Copa Sul-Americana , Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín protagonizaram um duelo de muitas emoções no estádio Jorge Luis Hirschi.

O time argentino dominou a posse de bola desde o início, criando diversas oportunidades claras de gol. Logo aos 15 minutos, Mikel Amondarain recebeu um passe de cabeça de Guido Carrillo e finalizou com o pé direito do meio da área, mas o goleiro adversário fez uma defesa espetacular. A pressão continuou e, pouco depois, Ezequiel Piovi teve uma chance de fora da área, também defendida.

O ataque do Estudiantes era implacável, com Fabricio Pérez e Carrillo testando o arqueiro colombiano em lances perigosos. No entanto, a defesa do Independiente Medellín se manteve firme, bloqueando chutes e cortando cruzamentos. Aos 30 minutos, em um contra-ataque rápido, Francisco Chaverra arriscou de longe, mas a bola passou rente à trave. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com a sensação de que o placar poderia ser aberto a qualquer momento.

A etapa final começou com o mesmo ritmo intenso. O Estudiantes continuou criando jogadas, principalmente pelas laterais, com Eric Meza e Edwuin Cetré fornecendo assistências perigosas. Carrillo teve duas finalizações bloqueadas, uma após cruzamento de Meza e outra de Cetré. Aos 60 minutos, Gastón Benedetti arriscou de fora da área, mas a zaga adversária travou o chute.

O Independiente Medellín também respondeu: Baldomero Perlaza, em jogada individual pela direita, finalizou ao gol, mas o goleiro do Estudiantes fez boa defesa. Nos minutos finais, o time da casa aumentou a pressão. Fabricio Pérez e Facundo Farías tentaram de fora da área, mas sem sucesso. Aos 80 minutos, Leandro González Pírez cabeceou após escanteio, mas a bola saiu por cima.

A partida terminou empatada em 0 a 0, num resultado que deixou um gosto amargo para o Estudiantes, que teve as melhores chances. Apesar do domínio, faltou capricho na finalização. O Independiente Medellín, por sua vez, comemorou o ponto conquistado fora de casa, mantendo-se vivo na competição. O jogo foi marcado por muita garra e determinação de ambos os lados, com destaque para as defesas dos goleiros e a entrega dos jogadores em campo.

A torcida presente no estádio apoiou incondicionalmente, criando um ambiente vibrante. Agora, as equipes voltam a campo na próxima rodada, onde o Estudiantes buscará a vitória para se aproximar da classificação, enquanto o Independiente Medellín tentará repetir a solidez defensiva

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Futebol Copa Sul-Americana Estudiantes De La Plata Independiente Medellín Empate Sem Gols

 

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