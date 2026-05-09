Estudantes ocupam a reitoria da USP em protesto: Cafuné, creche e condições de moradia melhoradas demandadas

A ocupação da reitoria da USP em protesto contra o repúdio de estudantes às negociações encerradas unilateralmente pela administração da universidade unit.demandaram o aumento do valor do auxílio permanência, melhorias nas moradias estudantis e mudanças nos restaurantes universitários, conhecidos como bandejões. Outra reivindicação foi a destinação mais justa de recursos financeiros da USP para o ensino e estudantes.

A ocupação da reitoria da Universidade de São Paulo (USP) por estudantes entrou no segundo dia nesta sexta-feira (8). Os alunos cobram a retomada das negociações com o reitor Aluísio Augusto Cotrim Segurado e afirmam que o diálogo foi encerrado unilateralmente pela administração da universidade, nesta semana.

Entre as principais reivindicações estão o aumento do valor pago pelo Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), melhorias nas moradias estudantis e mudanças nos restaurantes universitários, conhecidos como bandejões. Segundo o Diretório Central dos Estudentes (DCE), a ocupação foi motivada pela ‘precarização das condições de inclusão e permanência’ dentro da universidade.

Os estudantes também questionam a destinação de recursos da universidade, pois a USP teria aprovado uma bonificação de R$ 240 milhões para professores, enquanto as demandas estudantis seguem sem solução





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