Estudante italiana de 20 anos morre subitamente durante intercâmbio Erasmus em Portugal

Sofia Barillà, de 20 anos, faleceu em Caldas da Rainha, Portugal, enquanto falava com a tia na Itália. A jovem, que participava do programa Erasmus, foi encontrada em parada cardiorrespiratória. A causa está sob investigação e uma autópsia foi solicitada. A família e a escola onde estudou na Itália prestaram homenagens.

Sofia Barillà , estudante italiana de 20 anos que participava de um intercâmbio acadêmico pelo programa Erasmus , faleceu repentinamente em Caldas da Rainha, Portugal . O ocorrido happened no último domingo, enquanto a jovem falava ao telefone com sua tia, Fiorella , que estava na Itália.

Durante a conversa, Fiorella notou que a voz de Sofia desapareceu abruptamente e, temendo algo grave, acionou as autoridades portuguesas. Equipes de socorro foram enviadas ao local e, ao arrombarem a porta da residência onde Sofia vivia sozinha (seus colegas de moradia estavam ausentes), encontraram a estudante em parada cardiorrespiratória no chão. Apesar dos esforços de reanimação, a morte foi declarada no próprio local.

A causa da morte permanece sob investigação, com uma autópsia requisitada para esclarecer as circunstâncias do óbito. Há suspeita inicial de morte por causas naturais, porém a perícia oficial determinará o laudo final. A notícia comoveu a família e a comunidade acadêmica italiana. A tia, Fiorella, compartilhou uma homenagem comovente nas redes sociais, escrevendo que o coração parou e que Sofia era "bonita demais, era tudo demais para estar nesta terra", descrevendo-a como um anjo.

O Liceu Garibaldi, em Palermo, onde Sofia completou o ensino médio, também emitiu nota de pesar. A instituição recordou Sofia como uma jovem com interesse por música (guitarra), esporte (vôlei) e que era apaixonada por design. Ela havia se mudado para Milão para estudar no Politécnico e escolheu Portugal para um semestre estrangeriro após uma visita anterior que a encantou.

Os pais, Francesco e Silvana Barillà, e o irmão mais novo viajaram para Portugal no dia seguinte à morte e contaram com apoio da Embaixada da Itália em Lisboa e do Ministério das Relações Exteriores italiano. Este trágico episódio destaca a fragilidade da vida e levanta questões sobre a segurança e o bem-estar de estudantes no exterior, especialmente aqueles que vivem sozinhos durante programas de intercâmbio.

O caso também ressalta a importância de mecanismos de comunicação de emergência e da rápida resposta de familiares que percebem alterações súbitas durante contatos remotos. A comunidade Erasmus e as instituições de ensino de ambos os países devem acompanhar o desfecho da investigação com atenção, enquanto prestam solidariedade à família enlutada. A morte de Sofia Barillà ecoa como uma perda prematura de uma jovem cheia de projetos, que buscava expandir seus horizontes através da educação internacional.

O impacto emocional se espalha por sua rede de contatos, desde os colegas de curso em Milão até os amigos feitos em Portugal, e pela sua cidade natal, Palermo. Enquanto aguardam a conclusão da autópsia, as autoridades portuguesas e italianas colaboram para esclarecer os fatos e apoiar a família neste momento de dor





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