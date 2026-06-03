A aluna da Chicago Tech Academy, de 18 anos, queria celebrar a gradução no ensino médio em grande estilo. Ao subir ao palco do evento, no Harold Washington Cultural Center, a formanda fez um movimento sexy, que agradou aos presentes, mas enfureceu a direção da escola.

Estudante fica sem diploma após fazer movimento sexy no palco em Chicago , EUA . A aluna da Chicago Tech Academy, de 18 anos, queria celebrar a gradução no ensino médio em grande estilo.

Ao subir ao palco do evento, no Harold Washington Cultural Center, a formanda fez um movimento sexy, que agradou aos presentes, mas enfureceu a direção da escola. Por causa do comportamento no palco, Tyvion ficou sem o diploma e acabou sendo retirada da cerimônia de graduação. A diretora da escola, Shackelford, disse que precisava pensar em uma maneira de punir o que Tyvion fez.

A jovem reclamou que a diretora lhe disse: 'Preciso pensar em uma maneira de punir o que você fez.

' Era para ser um momento de celebração, mas, segundo ela, Tyvion o transformou em algo sobre ela mesma. A punição, disse Tyvion, foi ficar sem o diploma e ser escoltada, às lágrimas, por seguranças para fora do centro de convenções. Uma pesquisa realizada por uma conta no X mostra que a maior parte dos internautas apoia a decisão da escola ao responder a pergunta: 'A escola deveria ter lhe dado o diploma? ' Veja o resultado parcial





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