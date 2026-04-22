Estudante de medicina preso por feminicídio de ex-candidata a Miss Bahia

O namorado da modelo Ana Luiza Mateus Souza, Tarso Lincoln Ferreira da Cunha, foi preso em flagrante após a morte dela em circunstâncias que indicam feminicídio. A polícia aponta ciúmes e comportamento controlador como motivação para o crime.

A modelo e ex-candidata a Miss Bahia , Ana Luiza Mateus Souza, de 29 anos, foi encontrada morta no pátio de um condomínio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, após uma queda do 13º andar de um apartamento.

O estudante de medicina Tarso Lincoln Ferreira da Cunha, namorado da vítima, foi preso em flagrante sob a acusação de feminicídio. A polícia investiga o caso como um crime passional, com indícios de que Tarso era ciumento e controlador. Segundo o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito alterou a cena do crime em uma tentativa de despistar a perícia, movendo o corpo da vítima e manipulando evidências.

O casal estava no Rio de Janeiro desde o dia 17 de abril, hospedado em um apartamento alugado por temporada. Testemunhas relataram ter ouvido discussões acaloradas entre Ana Luiza e Tarso nas horas que antecederam a morte da modelo. Vizinhos acionaram a portaria do condomínio devido ao barulho, mas chegaram ao local após a queda.

A vítima, natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, havia comprado uma passagem de ônibus para retornar à sua cidade natal, com viagem marcada para a madrugada da quarta-feira, indicando que planejava se afastar do relacionamento. A organização do Miss Cosmo Brasil lamentou a morte de Ana Luiza, destacando seu potencial e talento, e ressaltou a urgência de combater a violência contra a mulher no país.

O suspeito, embora não tenha confessado formalmente o crime, admitiu aos policiais ser o responsável pelo ocorrido e aguarda audiência de custódia para que a prisão em flagrante seja validada. O corpo da modelo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para a realização de exames





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