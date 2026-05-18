A pesquisa é a primeira a identificar especificamente a segunda-feira como um fator de estresse biológico que pode persistir por semanas. O estudo mostra associação entre uma forma silenciosa de lidar com o sofrimento e pior desempenho cognitivo ao longo do tempo. O guia de uma neurologista para controlar o estresse no trabalho é outro destaque. Além disso, a mostra 'Materia e Energia' dedicada ao trabalho do mexicano Damián Ortega e a negociação entre senador e banqueiro são outros temas abordados no texto.

Estresse das 'segundas-feiras': ansiedade do começo da semana pode durar meses, de acordo com estudo; entenda Pesquisa é a primeira a identificar especificamente a segunda-feira como um fator de estresse biológico que pode persistir por semanas Estudo mostra associação entre uma forma silenciosa de lidar com o sofrimento e pior desempenho cognitivo ao longo do tempo Como o estresse no trabalho sequestra o sistema nervoso e provoca dores de cabeça — e o guia de uma neurologista para controlá-las Mostra 'Materia e Energia' dedicada ao trabalho do mexicano Damián Ortega olha para uma série de materiais improváveis, como tortilhas e ferramentas, para buscar linguagens artísticas no cotidiano 'Farda nenhuma vai parar o crime': áudios e mensagens mostram que traficantes do Rio negociavam informações com supostos policiais Homem que se apresentava como policial do 18º BPM deu detalhes da operação na Cidade de Deus em grupo que mantinha com os criminosos Relação de Flávio com Vorcaro afeta palanques de aliados, que tentam evitar contaminação da crise do Master nas campanhas Negociação entre senador e banqueiro já provoca desgastes em Santa Catarina, reforça afastamento em estados do Nordeste e provoca constrangimentos em São Paulo e Minas Segundo investigações e relatos obtidos pelo GLOBO, parte da carga cruza a fronteira entre Paraguai e Brasil pela Ponte da Amizade Castelinho do Flamengo está em péssimo estado de conservação e quase foi posto à venda pela prefeitura Painel da Convocação: conheça as apostas do GLOBO, de quem deve estar na lista a quem deveria ter a chance Colunistas, editores e repórteres do jornal dão sua opinião sobre os 26 escolhidos de Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mund.

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