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Estreito de Ormuz: Irã Reafirma Controle em Meio a Tensões e Crise Econômica

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Estreito de Ormuz: Irã Reafirma Controle em Meio a Tensões e Crise Econômica
Estreito De OrmuzIrãEstados Unidos
📆4/30/2026 11:44 AM
📰CNNBrasil
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O Irã comemora o Dia do Golfo Pérsico reafirmando seu controle sobre o Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o comércio global de petróleo, em um momento de tensões com os EUA e uma grave crise econômica interna.

A relevância estratégica do Estreito de Ormuz é um ponto amplamente reconhecido na geopolítica global. Atualmente, embora a via navegável esteja efetivamente restrita, o governo iraniano aproveita as comemorações anuais do Dia do Golfo Pérsico para reafirmar seu controle histórico e duradouro sobre esta região marítima de importância vital.

Esta celebração, instituída em 2004, rememora a significativa vitória iraniana sobre Portugal em 1622, quando as forças portuguesas foram expulsas da ilha de Ormuz, marcando o fim de uma era de influência europeia na região. As comemorações deste ano ganham um peso adicional, considerando o papel crucial que o estreito desempenha na dinâmica de poder entre Teerã e Washington no contexto do conflito em curso.

A possibilidade de um bloqueio prolongado dos portos iranianos, aventada pelo presidente Donald Trump, intensifica a importância estratégica do Estreito de Ormuz como ferramenta de influência para o Irã. Gholamhossein Mohseni Ejei, chefe do judiciário iraniano, expressou a determinação do país, afirmando que o Golfo Pérsico permanecerá para sempre sob a soberania iraniana, como lar da poderosa e histórica nação iraniana.

Esta declaração, ecoada por diversos líderes iranianos, sublinha a importância simbólica e estratégica do Golfo Pérsico para a identidade nacional e os interesses geopolíticos do Irã. Como parte das comemorações, a Guarda Revolucionária Basij mobilizou pequenas embarcações, formando uma flotilha ao longo da costa sul do Irã, demonstrando a capacidade militar do país na região.

A restrição da passagem pelo Estreito de Ormuz, embora apresentada como uma resposta a Washington, acarreta consequências para o comércio global, incluindo o próprio Irã, um impacto exacerbado pelas sanções americanas. A economia iraniana, já fragilizada por anos de conflito com os Estados Unidos e Israel, bem como por um regime de sanções paralisantes, enfrenta uma crise profunda. O desemprego atingiu níveis alarmantes, colocando milhões de pessoas em risco de perda de emprego e pobreza.

A inflação disparou, com a taxa anual em março atingindo 72%, mas o aumento dos preços de bens essenciais foi ainda mais acentuado, de acordo com dados oficiais. Diante deste cenário, o ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, apelou à população para que reduza o consumo, enfatizando a importância da conservação e da poupança como um princípio geral e um dever religioso, numa tentativa de minimizar os efeitos do bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

Esta medida reflete a gravidade da situação econômica e a necessidade de medidas urgentes para mitigar os impactos da crise. A restrição da passagem pelo Estreito de Ormuz, iniciada após o início das hostilidades entre os Estados Unidos e Israel e o Irã em 28 de fevereiro, tem como premissa o controle iraniano sobre a navegação e a cobrança de taxas para a passagem de embarcações.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, responsável pelo transporte de aproximadamente 20% do petróleo e gás natural global. A falha nas negociações para pôr fim ao conflito entre os EUA e o Irã levou o presidente Donald Trump a anunciar um bloqueio naval aos portos iranianos, incluindo o Estreito de Ormuz.

Em resposta, Teerã ameaçou atacar navios de guerra que atravessassem o estreito e retaliar contra os portos de seus vizinhos do Golfo, elevando a tensão na região. Apesar das ameaças e da escalada de tensões, um cessar-fogo temporário está em vigor no Oriente Médio, com a suspensão da campanha de bombardeios liderada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

A situação permanece volátil e a estabilidade da região depende da retomada das negociações e da busca por uma solução diplomática para o conflito. A importância do Estreito de Ormuz transcende os interesses nacionais dos países envolvidos, afetando a economia global e a segurança energética mundial

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