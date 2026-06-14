Estreia da Brasil em 2026: festa, empate e lições para o futuro

A Seleção Brasileira empata em 1 a 1 com Marrocos na abertura da Copa do Mundo 2026, enquanto Portugal chega aos EUA, Catar conquista ponto histórico e outras seleções iniciam suas campanhas em clima de festa e expectativa.
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma mistura de entusiasmo, festa e frustração. O jogo contra o Marrocos, realizado no MetLife Stadium, em Nova York, atraiu milhares de torcedores nas ruas da cidade e também nas avenidas do Brasil, onde festas improvisadas celebraram a presença da equipe comandada por Carlo Ancelotti .
Apesar da energia contagiante que invadiu as arquibancadas, o placar final foi 1 a 1, resultado que deixou o treinador italiano e os jogadores com um sabor amargo. O Marrocos abriu o marcador aos 20 minutos com um belo gol de cobertura de Saïbari, mas o Brasil reagiu aos 31 minutos quando Vini Jr, brilhando em sua primeira partida pela nova geração, recebeu a bola em um contra‑ataque veloz e finalizou com precisão.
O atacante foi eleito o melhor do duelo e seu gol foi celebrado por toda a torcida, que, mesmo diante do empate, manteve a esperança de uma campanha de sucesso. Vini Jr, ao ser entrevistado após a partida, ressaltou a difícil adaptação ao gramado seco e ao calor intenso, que dificultaram o ritmo de jogo, mas garantiu que a equipe aprenderá a lidar com as condições e buscará evoluir nas próximas rodadas.
Carlo Ancelotti, pouco paciente na coletiva pós‑jogo, reconheceu os erros técnicos do primeiro tempo, enfatizando a necessidade de melhorar a confiança e a coesão do grupo. O técnico elogiou a qualidade do adversário marroquino e incentivou os jogadores a manterem a concentração nos próximos compromissos, especialmente no confronto contra o Haiti, programado para a sexta‑feira, 19 de junho, que será decisivo para conquistar a primeira vitória da campanha e assumir a liderança do Grupo C. Enquanto isso, outras seleções também viveram momentos marcantes.
Portugal chegou aos Estados Unidos na sexta‑feira, 12, e realizou seu primeiro treino em solo americano na Flórida, com a presença de Cristiano Ronaldo e a expectativa de um início de preparação sólido antes da estreia contra a República Democrática do Congo. Na mesma data, Catar e Suíça se enfrentaram, com a equipe suíça abrindo o placar e o Catar, nos minutos finais, garantindo seu primeiro ponto histórico em Copas do Mundo ao empatar, um feito inédito para a nação do Oriente Médio.
A Escócia, de volta ao maior palco do futebol após 28 anos, jogou contra o Haiti no Grupo C, despertando emoções ao ouvir o hino nacional britânico cantado por uma multidão de escoceses nas arquibancadas. Na disputa do Grupo D, a Austrália surpreendeu ao derrotar a Turquia por 2 a 0, com Irankunda e Metcalfe marcando os gols, consolidando a presença dos Socceroos na fase de mata‑mata.
Todos esses episódios reforçam a atmosfera festiva e competitiva que tomou conta da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, prometendo emoções intensas ao longo do torneio
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