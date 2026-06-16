Estrada da Gávea é interditada novamente devido ao risco de deslizamentos de terra

A Estrada da Gávea foi interditada novamente devido ao risco de novos deslizamentos de terra, após chuva moderada na estação Rocinha. A chuva foi a terceira mais intensa observada pelo pluviômetro da Rocinha em 24 horas.

Estrada da Gávea foi interditada novamente devido ao risco de novos deslizamentos de terra , após chuva moderada na estação Rocinha , com acumulado de 2,0 mm.

Equipes da Subprefeitura e da CET-Rio atuam no local. A chuva foi a terceira mais intensa observada pelo pluviômetro da Rocinha em 24 horas. O volume de chuva registrado na comunidade da Zona Sul foi de 254,6 milímetros, 146,1 mm acima da média para junho. A comunidade já estava isolada devido a problemas de esgoto, e as fortes chuvas causaram grande destruição.

Equipes da Comlurb, Geo-Rio, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros também foram acionadas. Moradores relataram que pedras se desprenderam da encosta, provocando pequenos deslizamentos em uma área já isolada. A chuva foi a terceira mais intensa observada pelo pluviômetro da Rocinha em 24 horas





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