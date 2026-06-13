Estados Unidos vence Paraguay por 3 a 0 em partida de futebol

A equipe dos Estados Unidos conquistou uma vitória convincente sobre a Paraguai por 3 a 0 em uma partida de futebol. Folarin Balogun foi o grande destaque da partida, marcando dois gols importantes para a equipe norte-americana. O primeiro gol foi marcado por Balogun com um chute forte com o pé esquerdo, enquanto o segundo gol foi marcado com um chute preciso com o pé direito. A equipe dos Estados Unidos também teve oportunidades para marcar mais gols, incluindo uma finalização de Chris Richards que foi defendida pelo goleiro paraguaio.

Gol ! Estados Unidos 3, Paraguay 0. Folarin Balogun ( Estados Unidos ) finalização com o pé esquerdo do meio da área ao ângulo superior esquerdo. Assistência de Malik Tillman.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Malik Tillman (Estados Unidos) finalização com o pé direito do lado direito da pequena área. Oportunidade perdida Chris Richards (Estados Unidos), de cabeça do meio da área. Assistência de Malik Tillman com um cruzamento após escanteio.

Gol! Estados Unidos 2, Paraguay 0. Folarin Balogun (Estados Unidos) finalização com o pé direito do meio da área no lado direito do gol. Assistência de Christian Pulisic.

Oportunidade perdida Julio Enciso (Paraguay), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Miguel Almirón com um passe de cabeça. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Folarin Balogun (Estados Unidos) finalização com o pé direito do lado direito da área.

Assistência de Weston McKennie com um passe de cabeça. Finalização defendida no centro superior do gol. Diego Gómez (Paraguay) finalização com o pé esquerdo de um ângulo difícil da esquerda. Assistência de Antonio Sanabria





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