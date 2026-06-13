Estados Unidos vence Paraguai por 4 a 1 e garante segunda posição no Grupo D

A seleção dos Estados Unidos venceu o Paraguai por 4 a 1 na Copa do Mundo, garantindo a segunda posição do Grupo D. A partida foi realizada no SoFi Stadium, na Califórnia, e foi dominada pelos norte-americanos.

Com a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai , a seleção dos Estados Unidos garantiu a segunda posição do Grupo D da Copa do Mundo.

A partida foi realizada no SoFi Stadium, na Califórnia, e começou na noite de sexta-feira (12) e terminou no início deste sábado (13). A seleção norte-americana foi dominante em campo e marcou quatro gols, com Balogun anotando dois deles. O Paraguai conseguiu descontar apenas na etapa complementar, com Mauricio marcando o gol. A vitória dos Estados Unidos garantiu a classificação para a segunda rodada do Grupo D, onde eles enfrentarão a Austrália na próxima sexta-feira (19).

Já o Paraguai encara a Turquia na virada de sexta (19) para sábado (20)





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