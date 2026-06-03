Estados Unidos propõe tarifa de 25% contra produtos brasileiros após investigação

O governo americano acusa o Brasil de práticas comerciais injustas e propõe um novo tarifaço contra os produtos brasileiros. A investigação cobriu seis áreas, incluindo comércio digital, acesso ao mercado de etanol e combate à corrupção.

Os Estados Unidos divulgaram os primeiros resultados de uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. Como resultado dessa investigação, o governo americano propõe um novo tarifaço contra os produtos brasileiros - desta vez, de 25%.

Na decisão, o governo americano ataca o PIX e o Judiciário brasileiro. A investigação contra o Brasil começou no dia 15 de julho de 2025 e cobriu seis áreas: comércio digital, acesso ao mercado de etanol, combate à corrupção, práticas alfandegárias, combate ao desmatamento ilegal e práticas comerciais. O resultado preliminar conclui que atos, políticas e práticas do Brasil são injustos ou discriminatórios, e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos.

Sobre comércio digital, o documento diz que tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas determinando que empresas de rede social dos Estados Unidos removam determinados conteúdos políticos e suspendam perfis de residentes nos Estados Unidos. Além da multa contra essas empresas, o documento também cita a suspensão da rede social Rumble, desde fevereiro de 2025, e do X, por mais de um mês em 2024.

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de ao menos 120 contas nas redes sociais e o bloqueio das redes sociais Rumble e X no Brasil, por descumprimento de ordens judiciais e por deixar de indicar representante legal no país. Sobre o PIX, o governo americano afirma que o Brasil colocou em desvantagem injusta empresas americanas que atuam na concorrência de serviços de pagamento eletrônico.

Inclusive por meio de políticas que favorecem seu 'campeão nacional' - como o escritório do representante Comercial chama o PIX. Diz ainda que o Banco Central favorece o PIX. Em relação às tarifas, o texto afirma que o Brasil concede tratamento tarifário preferencial a centenas de mercadorias do México e da Índia em diversos setores.

Segundo o governo brasileiro, as tarifas reduzidas fazem parte de acordos do Mercosul com Índia e México e não restringem o acesso de produtos americanos ao mercado brasileiro. Sobre o combate à corrupção, o texto afirma que o Brasil falhou e continua falhando em adotar medidas suficientes de fiscalização e aplicação da lei para combater o suborno e a corrupção.

O documento lembra a decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli, que em setembro de 2023 anulou as provas obtidas no acordo de leniência com a Odebrecht. Também cita a suspensão de penas no âmbito da Operação Lava Jato.

Ameaça de novas tarifas: Departamento de Comércio dos Estados Unidos acusa governo brasileiro de práticas injustas ou discriminatórias - Foto: Jornal Nacional/ Reprodução O representante do Comércio americano também aponta falhas na aplicação de leis criminais e regulamentos alfandegários para coibir a circulação de mercadorias falsificadas. Sobre o acesso ao mercado de etanol, o documento afirma que em 2017 o Brasil interrompeu abruptamente o tratamento tarifário equilibrado. Atualmente, o Brasil aplica tarifa de 18% sobre o etanol americano.

Enquanto os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 12,5% sobre o etanol brasileiro. A investigação aponta ainda que apesar de possuir um arcabouço jurídico para o combate ao desmatamento ilegal, o Brasil historicamente falhou em aplicar efetivamente esse arcabouço, e o desmatamento ilegal persiste. Mas o relatório cita dados defasados, como o índice de desmatamento da Amazônia de 2021, à época um dos mais elevados da série histórica. Em 2025, o desmatamento do bioma teve queda de 20%.

O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, disse que dados técnicos comprovam que o Brasil redobrou a fiscalização e reduziu o desmatamento em todos os biomas e que isso foi apresentado ao governo americano.

'Ou seja, nós informamos, nós apresentamos todos os dados. Mostramos, inclusive, a evolução das multas aplicadas, das apreensões realizadas, a queda do desmatamento de forma consistente e permanente, mas nada disso parece ser utilizado da forma correta pelos agentes do governo norte-americano', afirma João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente





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