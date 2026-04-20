Estados Unidos exigem saída de delegado da Polícia Federal após polêmica com extradição de Ramagem

O governo americano ordenou que o oficial de ligação da PF na Flórida deixe o país, acusando-o de manipular o sistema de imigração para tentar prender o ex-deputado Alexandre Ramagem.
O governo dos Estados Unidos , por meio do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, emitiu uma determinação formal exigindo que o oficial de ligação da Polícia Federal brasileira na Flórida, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, abandone o território norte-americano imediatamente.
A medida surge como um desdobramento crítico de uma apuração interna realizada pelas autoridades americanas sobre o papel desempenhado pelo referido delegado na detenção do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem. Embora o comunicado oficial não mencione o nome do delegado, a linguagem utilizada é contundente ao classificar a atuação do oficial brasileiro como uma tentativa deliberada de manipular o sistema de imigração dos Estados Unidos. Segundo o governo americano, nenhum estrangeiro possui autorização ou legitimidade para contornar os trâmites formais de extradição com o objetivo de estender perseguições políticas ao solo americano, o que teria motivado a expulsão do diplomata policial. A situação ganhou contornos de crise diplomática após a prisão de Ramagem, que se encontrava foragido da Justiça brasileira desde o ano passado. De acordo com informações levantadas pelas autoridades brasileiras, o ex-parlamentar teria deixado o país pela fronteira com a Guiana, embarcando posteriormente para os Estados Unidos. A detenção temporária, que ocorreu via ICE (Immigration and Customs Enforcement), teria sido facilitada por dados estratégicos fornecidos pelo delegado Carvalho, que informou o paradeiro de Ramagem às autoridades de imigração locais. Contudo, a soltura do ex-deputado apenas dois dias depois, sob intensa pressão política exercida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, levantou suspeitas sobre a legalidade do procedimento adotado pela cooperação policial internacional. O Departamento de Estado dos EUA agora busca entender se houve um desvio de finalidade nas ações da Polícia Federal do Brasil, utilizando o sistema migratório para antecipar uma custódia que deveria seguir o rito diplomático de extradição, um processo administrativo e jurídico muito mais complexo e rigoroso. O contexto jurídico de Ramagem é grave, uma vez que ele foi condenado em setembro de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro a uma pena de 16 anos de prisão. As acusações contra ele envolvem crimes de extrema gravidade, incluindo tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa, no âmbito da mesma ação penal que também condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a cassação do seu mandato, ocorrida em dezembro passado por determinação do STF, Ramagem mantém sua residência em território norte-americano enquanto a Justiça brasileira pleiteia sua extradição. A apuração interna do governo Trump visa determinar o limite entre a cooperação policial legítima e a instrumentalização de órgãos de imigração para fins judiciais. Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Polícia Federal não se manifestaram oficialmente sobre a ordem de saída de seu representante na Flórida, um evento que sinaliza um desgaste nas relações de colaboração policial entre os dois países neste caso específico
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