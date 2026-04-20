Estados Unidos exigem saída de delegado brasileiro após prisão de Alexandre Ramagem

O governo dos EUA ordenou a retirada do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, acusando-o de manipular o sistema de imigração para conduzir perseguições políticas em solo americano.

O governo dos Estados Unidos , por meio do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, emitiu um comunicado contundente na noite desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, informando que solicitou a saída imediata do delegado da Polícia Federal brasileira, Marcelo Ivo de Carvalho, do território norte-americano.

A decisão das autoridades dos Estados Unidos está diretamente relacionada às atividades de monitoramento realizadas por Carvalho, que resultaram na prisão do ex-deputado brasileiro Alexandre Ramagem em solo estadunidense na semana passada. Segundo o comunicado oficial divulgado na rede social X, o governo americano não permitirá que indivíduos estrangeiros utilizem o sistema de imigração do país para contornar protocolos formais de extradição ou para expandir ações que o Departamento de Estado classificou como perseguições políticas dentro das fronteiras dos EUA. Marcelo Ivo de Carvalho exercia a função de oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, conhecido mundialmente pela sigla ICE, cargo que ocupava desde 2023. A sua atuação foi descrita pelo governo norte-americano como uma tentativa de manipular as leis locais para fins que transbordam a cooperação policial internacional padrão. A prisão de Alexandre Ramagem, que gerou um forte atrito diplomático entre Brasília e Washington, durou apenas dois dias, período após o qual o ex-deputado foi posto em liberdade, intensificando as especulações sobre a legalidade da operação de monitoramento conduzida pelo delegado da Polícia Federal. O governo dos EUA enfatizou que o respeito aos procedimentos legais e a soberania do seu sistema de imigração são inegociáveis, independentemente das parcerias institucionais vigentes entre as polícias dos dois países. Este episódio marca um momento de grande tensão nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos no âmbito da segurança pública e da justiça. Analistas apontam que a expulsão do oficial de ligação pode trazer consequências duradouras para os acordos de cooperação técnica e de inteligência entre a Polícia Federal e as agências americanas, como o próprio ICE e o FBI. A Polícia Federal do Brasil, até o momento, não emitiu uma nota oficial detalhando os próximos passos ou reconhecendo o incidente como um erro diplomático. Enquanto o caso segue sendo monitorado pela imprensa internacional, a expectativa é de que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro busque esclarecimentos imediatos sobre os limites da jurisdição e a validade das operações de vigilância conduzidas por delegados brasileiros em território estrangeiro. A situação permanece em aberto e aguarda-se um pronunciamento das autoridades competentes em Brasília sobre a permanência de outros oficiais brasileiros em missões similares





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