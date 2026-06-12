Estados Unidos estreia na Copa do Mundo 2026 contra o Paraguai em Los Angeles

A seleção americana volta ao Mundial após 16 anos, enfrentando o Paraguai na primeira rodada do Grupo D, com Christian Pulisic como destaque e apoio da torcida, enquanto o técnico lida com o diagnóstico de câncer da esposa.

A Seleção dos Estados Unidos abre oficialmente a sua campanha na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta‑feira, 12 de junho, ao enfrentar o Paraguai às 22h (horário de Brasília) no Estádio SoFi, localizado em Inglewood, nos arredores de Los Angeles, Califórnia.

O confronto será o primeiro compromisso da primeira rodada do Grupo D e marca a volta do conjunto americano ao palco mundial depois de dez‑seis anos de ausência, desde a última participação em 2010, na África do Sul, quando chegou às quartas‑de‑final - a melhor colocação da história da equipe nas edições anteriores do torneio. A partida ocorre enquanto o técnico holandês, que comandou a seleção desde a fase de qualificação, lida com um delicado diagnóstico de câncer que acomete a esposa, assunto que tem mobilizado o grupo em torno de apoio emocional e foco no coletivo.

O treino da equipe tem sido intenso, com destaque para o atacante Christian Pulisic, que permanece como a principal referência ofensiva e ponto de referência tática para o técnico. A defesa conta com a experiência de Gustavo Gómez, capitão da zaga, e a lateral Sergiño Dest, enquanto o meio‑campo é conduzido por Tyler Adams, Weston McKennie e o jovem talento Antonee Robinson, que buscam impor ritmo e controle de bola.

No ataque, além de Pulisic, os treinadores confiam em Malik Tillman e no recém‑chegado Folarin Balogun para criar oportunidades de gol. A estreia ocorre um dia após a vitória do México, co‑organizador do evento, que superou a África do Sul por 2 a 0 na partida inaugural. A presença da torcida norte‑americana é tratada como elemento decisivo, já que o público local costuma ser muito participativo e pode influenciar o desempenho dos jogadores em um estádio grande como o SoFi.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não comparecerá ao jogo; a delegação oficial do governo será liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que acompanhará a equipe nas primeiras horas do torneio. Entre os demais convocados estão Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Juan Cáceres, Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón, Julio Enciso e Antonio Sanabria, formando um grupo que mistura veteranos e jovens promessas, todos ansiosos para iniciar a competição em território americano e demonstrar que a seleção dos EUA está pronta para disputar a primeira fase com ambição e confiança





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