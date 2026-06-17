Estados Unidos e Irã chegam a memorando de entendimento para cessar hostilidades e reabrir Estreito de Ormuz

EUA e Irã estão prestes a assinar um memorando na Suíça que estabelece o fim imediato das hostilidades e a reabertura do Estreito de Ormuz. O documento prevê a suspensão de sanções americanas, um fundo de US$ 300 bilhões para o Irã e a retomada de seu mercado de petróleo, com negociações para um acordo final em até 60 dias.

Estados Unidos e Irã deram um passo significativo rumo ao desescalada de um conflito que há anos assola o Golfo Pérsico e o mundo. Fontes diplomáticas confirmaram à CNN que as partes chegaram a um memorando de entendimento que deverá ser assinado publicamente na Suíça, possivelmente até o final desta semana.

O texto, segundo as mesmas fontes, estabelece o cessar-fogo imediato e permanente em todas as frentes, incluindo o Líbano, e a reabertura vital do Estreito de Ormuz, uma das vias marítimas mais estratégicas do planeta para o comércio de energia. As negociações, que ocorrem sob sigilo, parecem ter alcançado um ponto crítico de consenso, embora detalhes técnicos ainda estejam sendo ajustados e possam levar a alterações menores até a formalização.

Entre os principais pontos do memorando, divulgado em sua versão preliminar, estão o compromisso mútuo de respeitar a soberania e a integridade territorial de cada nação, abster-se de interferir em assuntos internos e eliminar qualquer ação hostil ou ameaça de uso da força. Em paralelo, os Estados Unidos se comprometeriam a suspender imediatamente o bloqueio naval nas proximidades do Irã e a restaurar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz para sua capacidade total em até 30 dias, garantindo a remoção de obstáculos técnicos e a neutralização de minas.

O Irã, por sua vez, asseguraria a retomada segura da navegação de embarcações mercantes entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã no mesmo prazo. Ademais, os EUA e seus parceiros regionais elaborariam um plano abrangente de reabilitação e desenvolvimento econômico para o Irã, com um financiamento garantido de pelo menos US$ 300 bilhões, e iniciariam a suspensão de todas as sanções unilaterais e vinculadas a resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

A reação internacional ao desdobramento tem sido de cauteloso otimismo. Especialistas em segurança energética apontam que a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde tradicionalmente transitam cerca de um quinto do petróleo consumido globalmente, poderá estabilizar os preços do barril e aliviar a pressão inflacionária em vários países. A suspensão das sanções e a reinserção do Irã no mercado internacional de petróleo, com sua capacidade de produção substancial, adicionaria oferta adicional e reduziria a volatilidade.

Contudo, analistas também destacam a complexidade de implementar tais medidas, especialmente no que diz respeito à verificação do desmantelamento de obstáculos técnicos no estreito e à harmonização de um cronograma para a retirada gradual das sanções, que envolvem múltiplas jurisdições. O prazo de 60 dias para a conclusão das negociações do acordo final é visto como ambicioso, mas factível, desde que haja boa vontade política e mecanismos de monitoramento eficazes.

De qualquer forma, o memorando, se ratificado, representa uma possível virada histórica nas relações entre Washington e Teerã, prometendo reduzir drasticamente o risco de um conflito aberto e abrir caminho para uma nova fase de cooperação econômica e de segurança na região





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