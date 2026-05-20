Estados Unidos e Brasil celebram 'engajamento construtivo' no trade, discutem terras raras e conflitos globais

A autoridade dos EUA celebrou o 'engajamento construtivo' do governo brasileiro para avançar em questões comerciais e aguardou com expectativa a continuidade das discussões entre os dois países. Lula e Trump se encontraram durante uma reunião na Casa Branca, classificada como positiva pelos dois líderes, e discutiram o potencial brasileiro na exploração de terras raras e minerais críticos, considerados estratégicos para a economia global. Lula também defendeu o diálogo como alternativa a intervenções militares e colocou o Brasil à dispusão para contribuir com negociações sobre conflitos globais como Irã e Venezuela.

O Representante Comercial dos Estados Unidos realizou uma reunião virtual com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Márcio Fernando Elias Rosa, com o objetivo de seguir em frente à reunião bilateral entre o presidente norte-americano e o presidente brasileiro durante a Casa Branca.

O encontro celebrou o engajamento construtivo do governo brasileiro em questões comerciais e aguardou com expectativa a continuidade das discussões entre os dois países. Lula e Trump se encontraram durante uma reunião na Casa Branca, classificada como positiva pelos dois líderes. Após o encontro, Trump elogiou Lula, chamando o presidente brasileiro de 'muito dinâmico'. Lula falou mais detalhes sobre o encontro durante uma coletiva de imprensa sobre quais assuntos foram tratados durante a reunião.

Entre os tópicos discutidos no encontro, estavam o potencial brasileiro na exploração de terras raras e minerais críticos, considerados estratégicos para a economia global. Lula afirmou que o Brasil pretende expandir o conhecimento sobre seu próprio território e avançar na exploração desses recursos de forma planejada, sem repetir o modelo histórico de exportação de matéria-prima sem agregação de valor.

Lula também defendeu o diálogo como alternativa a intervenções militares e colocou o Brasil à disposição para contribuir com negociações sobre conflitos globais, como Irã e Venezuela





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