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Estados Unidos divulga arquivos inéditos sobre OVNIs em resposta a Trump

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Estados Unidos divulga arquivos inéditos sobre OVNIs em resposta a Trump
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📆5/9/2026 1:25 PM
📰CNNBrasil
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O governo dos Estados Unidos liberou uma série de registros classificados como arquivos inéditos sobre fenômenos não identificados, uma medida tomada em resposta a uma ordem direta do Presidente Donald Trump. Esses documentos incluem vídeos, fotografias e relatórios originais e podem ser acessados no portal oficial do Departamento de Defesa.

Nesta sexta-feira (8), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou uma série de registros classificados como arquivos inéditos sobre fenômenos não identificados, conhecidos oficialmente como OVNIs.

A medida cumpre uma ordem direta do Presidente Donald Trump, que instruiu as agências governamentais a identificar e desclassificar materiais sigilosos que sejam relacionados a objetos aéreos não identificados e vida extraterrestre. Os documentos incluem vídeos, fotografias e relatórios originais e podem ser acessados no portal oficial do Departamento de Defesa

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