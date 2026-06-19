Estados Unidos avançam sem dificuldades e eliminam Austrália com pressão alta de Pochettino

Com dois gols de Balogni e Freeman, os EUA venceram por 2 a 0 e garantiram vaga na fase eliminatória da Copa de 2026, destacando a estratégia de pressão alta implantada por Mauricio Pochettino.

Os Estados Unidos asseguraram a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Austrália por 2 a 0 em um confronto realizado no estádio de Seattle.

O comando tático de Mauricio Pochettino, que já havia implantado um estilo de pressão alta e marcação agressiva nas equipes que treinou no passado, foi o elemento central da partida. Desde o apito inicial, os americanos impuseram seu ritmo, avançando de forma constante pelo terço ofensivo e comprimindo o espaço dos adversários.

O primeiro gol surgiu aos 11 minutos, quando o atacante Nathaniel Balogni, que tem se destacado nas duas primeiras partidas do torneio, avançou pela esquerda, cruzou a bola rasteira para o centro do ataque e provocou o autogol do zagueiro australiano Brandon Burgess, que ainda tentou antecipar a jogada. O segundo tanto foi marcado no intervalo do segundo tempo, exatamente aos 43 minutos, e resultou de uma movimentação típica da filosofia de Pochettino: o meio‑campo aberto por Jack Tillman trocou de lado, recebeu apoio de McKennie e Sergiño Dest, pressionou o defensor adversário, cobrou falta ensaiada e encontrou o lateral‑direito Aaron Freeman, que cabeceou firme para o fundo da rede.

A combinação de movimentos rápidos, trocas de posição e presença constante na zona de ataque transformou o estádio em um campo de guerra para a defesa australiana, que não conseguiu conter a pressão dos EUA. A montagem do time americano refletiu a estratégia do técnico de priorizar jogadores com perfil de trabalho e resistência, em detrimento de estrelas que dependem mais de talento individual.

Com Christian Pulisic lesado, Pochettino optou por escalar atletas como Tillman, Dest e Freeman, que atuam como "operários" dispostos a correr, recuperar e pressionar simultaneamente. Essa escolha mostrou resultados, pois, além dos dois gols, a equipe manteve a posse de bola em áreas avançadas, totalizando 119,9 quilômetros percorridos pelos jogadores, segundo dados da FIFA, colocando-os entre os três times que mais se deslocaram no primeiro turno do torneio, atrás apenas da França e da Áustria.

A intensidade da pressão alta gerou um grande número de recuperações de bola no campo ofensivo, dificultando a saída de bola dos australianos e forçando-os a cometer erros. Entretanto, a energia empregada pelos EUA teve seu custo. Enquanto a Austrália efetuou quatro substituições antes dos 15 minutos da segunda etapa, o técnico americano só fez alterações perto dos 30 minutos, deixando os jogadores originais sob fadiga crescente.

Isso abriu brechas que a equipe australiana tentou explorar, chegando a criar oportunidades de ataque, como a passada para Volpato que resultou em chute fora. O árbitro alemão Felix Zwayer também teve papel relevante na partida, anulando um toque de braço no peito do treinador americano Gregg Berhalter dentro da área e, posteriormente, permitindo contato entre Robbie Robinson e Volpato sem punição, o que gerou protestos da delegação dos EUA.

Mesmo assim, a solidez defensiva americana manteve o placar inalterado, garantindo a vitória e a classificação antecipada à segunda fase da competição, com uma rodada de antecedência em relação aos demais concorrentes do grupo





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