Estados Unidos aguardam resposta do Irã para acordo que encerraria guerra no Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos esperam uma resposta do Irã nesta sexta-feira, 8, em relação à proposta para encerrar a guerra no Oriente Médio. O acordo envolveria uma moratória no enriquecimento de urânio pelo Irã e a suspensão de sanções pelos EUA, além de estabelecer um período de negociações para um acordo mais detalhado.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos aguardam uma resposta do Irã nesta sexta-feira, 8, em relação à proposta para encerrar a guerra no Oriente Médio, após uma semana marcada por tensões crescentes.

'Esperamos uma resposta deles hoje em algum momento. Espero que seja uma oferta séria, realmente espero', declarou o chefe da diplomacia americana durante uma visita à Itália, conforme divulgado por jornalistas locais. Segundo informações do portal de notícias Axios, os dois países estão próximos de fechar um 'memorando de entendimento' de uma página, contendo 14 pontos, que visaria encerrar o conflito em curso e estabelecer uma estrutura para negociações posteriores mais detalhadas, incluindo discussões sobre o programa nuclear iraniano.

Entre as disposições do acordo, destacam-se o compromisso do Irã com uma moratória no enriquecimento de urânio, enquanto os Estados Unidos suspenderiam sanções, liberando bilhões de dólares em receitas petrolíferas iranianas congeladas no exterior. Ambos os lados concordariam em suspender todas as restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz, conforme relatado pelo Axios.

O acordo encerraria a guerra na região, iniciando um período de 30 dias de negociações sobre um acordo detalhado para abrir o estreito, limitar o programa nuclear do Irã e suspender as sanções americanas. Durante esse período, as restrições iranianas à navegação por Ormuz e o bloqueio naval americano seriam gradualmente suspensos. As tratativas adicionais poderiam ocorrer em Islamabad, capital do Paquistão, ou em Genebra, conforme indicado pelo site.

A duração da moratória no programa nuclear iraniano ainda está em negociação. Na primeira rodada de negociações, em 11 de abril, que terminou em fracasso, os Estados Unidos exigiram uma pausa de 5 anos e o Irã ofereceu 5, proposta já descartada. Agora, segundo o Axios, fala-se entre 12 e 15 anos.

Washington, além disso, deseja inserir uma cláusula segundo a qual qualquer violação das normas de enriquecimento prolongaria a moratória, enquanto Teerã poderia enriquecer urânio até o nível baixo de 3,67% após o término da proibição. No mesmo entendimento, a República Islâmica se comprometeria a jamais ter uma arma nuclear e aceitaria um regime de inspeções reforçado, incluindo visitas surpresa de fiscais das Nações Unidas, segundo uma das fontes consultadas pelo portal americano.

A resposta iraniana viria após uma semana marcada por altas tensões. Na segunda-feira 4, uma operação militar anunciada por Donald Trump para escoltar navios mercantes para fora do Golfo Pérsico, através do nevrálgico Estreito de Ormuz, colocou a Marinha americana em rota de colisão com a Guarda Revolucionária Islâmica, que também teria atacado uma refinaria dos Emirados Árabes na costa do Golfo de Omã.

O ocupante do Salão Oval deu um giro de 180 graus e suspendeu o chamado 'Projeto Liberdade' na noite de terça-feira, segundo ele, para 'dar espaço às negociações'. No entanto, os atritos voltaram na quinta-feira. As Forças Armadas americanas informaram que atacaram alvos militares iranianos na quinta-feira 7, depois que as forças de Teerã lançaram ataques contra três de seus contratorpedeiros que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

O comando militar iraniano, por sua vez, acusou o Exército americano de violar o cessar-fogo ao 'atacar um petroleiro iraniano, assim como outro barco', além de dizer também que Washington teria realizado ataques no sul do Irã 'em cooperação com outros países da região'. As forças iranianas 'responderam de imediato atacando navios militares americanos, e causando danos importantes', acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, porém, afirmou na noite de quinta que o cessar-fogo com Teerã seguia vigente, chamando os ataques iranianos contra três navios militares americanos de 'insignificantes'. Nesta sexta-feira, a trégua voltou a dar sinais de fragilidade depois que a Marinha iraniana anunciou ter apreendido um petroleiro que tentava sair de Ormuz e dos Emirados Árabes Unidos terem denunciado novos ataques com mísseis e drones 'provenientes do Irã'





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