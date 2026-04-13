Estados podem enfrentar eleições inéditas para governadores tampão, alterando o cenário político

Decisões do TSE e STF podem levar à realização de eleições suplementares no Rio de Janeiro, Amazonas e Roraima, com governadores cumprindo mandatos até 2027. O cenário é inédito e complexo, com impactos políticos e jurídicos significativos.

Um cenário sem precedentes se desenha no horizonte político do Rio de Janeiro, Amazonas e Roraima , com a possibilidade de eleições para governadores tampão , que governariam até janeiro de 2027. Essa situação peculiar surge como consequência de julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) e no Supremo Tribunal Federal ( STF ), que podem culminar na cassação de mandatos e na necessidade de antecipar o processo eleitoral em alguns estados.

A complexidade do cenário exige uma análise cuidadosa dos desdobramentos jurídicos e políticos, com impactos significativos para o futuro da gestão estadual. A instabilidade política em Roraima, com o julgamento da cassação da chapa do ex-governador Antonio Denarium, é um dos principais catalisadores dessa situação. Caso o TSE decida pela cassação, o atual governador, Edilson Damião, pode ser afetado, e a necessidade de uma eleição suplementar se tornaria iminente. Essa eleição, somada à possível eleição para governador provisório no Rio de Janeiro, coloca os estados em um cenário inédito, com a perspectiva de três pleitos para o Executivo estadual no mesmo ano eleitoral, algo sem precedentes na história recente da Nova República, como ressaltam especialistas em direito eleitoral. A situação em Roraima, que já conta com dois votos favoráveis à cassação, gera apreensão, e a demora no julgamento, que se arrasta por mais de um ano, foi alvo de críticas, inclusive do ministro Gilmar Mendes. Denarium, que renunciou para concorrer ao Senado, e Damião, que busca a reeleição, enfrentam acusações de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Denarium pode ficar inelegível por oito anos, enquanto Damião também corre o risco de ser cassado. A situação é delicada e incerta, com desdobramentos que podem alterar o panorama político do estado. No Rio de Janeiro, a situação é igualmente complexa e envolta em debates jurídicos. O STF está decidindo se a eleição para governador provisório será direta ou indireta, após a renúncia de Cláudio Castro, que foi declarado inelegível pelo TSE. Quatro ministros do STF defenderam a eleição indireta, com base na Constituição estadual, que prevê esse formato em caso de dupla vacância no Executivo. No entanto, o ministro Cristiano Zanin argumenta que a eleição deve ser direta, com os eleitores votando nas urnas, considerando a proximidade entre a renúncia de Castro e sua posterior cassação. A advogada Mariana Rabelo levanta a suspeita de que a renúncia de Castro possa ter sido estratégica para influenciar o formato da eleição. A decisão do STF sobre essa questão terá um impacto significativo, podendo antecipar a campanha eleitoral com a participação dos mesmos candidatos que deverão disputar a eleição em outubro, como o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado estadual Douglas Ruas. Independentemente da decisão, o Rio de Janeiro se encontra em um momento de incerteza política, com o futuro da gestão estadual em jogo e com desdobramentos que podem afetar o cenário político nacional.





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