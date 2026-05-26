Estações do MetrôRio recebem postos de vacinação contra gripe e tríplice viral nesta terça‑feira

A Secretaria Municipal de Saúde e o MetrôRio montam pontos de vacinação nas estações São Conrado, Carioca/Centro e Triagem até as 15h, oferecendo imunização contra influenza e tríplice viral para crianças a partir de 6 meses e adultos até 59 anos, facilitando o acesso da população antes do pico de doenças respiratórias.

Nesta terça‑feira, até as 15h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o MetrôRio estarão oferecendo pontos de vacinação contra influenza e tríplice viral nas estações São Conrado, Carioca/Centro e Triagem.

A iniciativa, que faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, foi criada para levar os imunizantes a locais de grande fluxo de passageiros, facilitando o acesso da população a vacinas essenciais antes da alta temporada de doenças respiratórias. Os postos de vacinação serão instalados fora da área controlada das estações, de modo que os usuários não precisarão passar pelas catracas para receber a aplicação, tornando o processo ainda mais ágil e acessível.

A vacinação contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Já a imunização contra o sarampo, incluída no esquema da tríplice viral, é destinada a adultos com até 59 anos, respeitando o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Para os indivíduos com até 29 anos, o esquema prevê duas doses: quem ainda não recebeu nenhuma dose deve tomar a primeira e agendar a segunda, enquanto quem já recebeu a primeira precisa completar o esquema. Para a faixa etária entre 30 e 59 anos, basta uma dose, caso ainda não estejam vacinados.

Para garantir a vacinação nas estações, os interessados deverão apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação ou o comprovante de dose já aplicada. Essa medida visa conferir maior segurança ao processo e evitar duplicidade de aplicações.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro em ampliar a cobertura vacinal, sobretudo em áreas de grande circulação, contribuindo para a proteção coletiva contra a gripe, sarampo, caxumba e rubéola antes do período de maior incidência dessas doenças. A parceria entre a SMS e o MetrôRio demonstra como a integração entre serviços públicos pode gerar resultados imediatos e relevantes para a saúde da população, reduzindo a vulnerabilidade de grupos de risco e aliviando a pressão sobre unidades de saúde na época de maior demanda.

A iniciativa também reforça a importância da comunicação clara e da mobilização comunitária, incentivando os cariocas a se vacinarem e a garantir sua proteção e a de seus familiares. Esta ação de vacinação é mais um passo da administração municipal para cumprir as metas do Plano Nacional de Imunização, que busca alcançar altas coberturas vacinais em todo o território brasileiro.

Ao levar os postos de saúde até o transporte público, a cidade diminui barreiras logísticas e geográficas que historicamente limitam o acesso a serviços preventivos. Além disso, a presença das equipes de saúde nas estações permite que profissionais ofereçam orientações rápidas sobre outros cuidados preventivos, como a importância da higienização das mãos, o uso de máscaras em períodos de maior risco e o acompanhamento de sintomas respiratórios.

A expectativa é que a campanha reduza significativamente o número de casos de influenza e tríplice viral nos próximos meses, contribuindo para a manutenção da capacidade dos hospitais e evitando sobrecargas que possam impactar o atendimento de outras demandas médicas. Por fim, a ação reforça a necessidade de participação ativa da população na luta contra doenças evitáveis.

As autoridades reforçam que a vacinação é a medida mais eficaz para prevenir surtos e proteger grupos vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades. Assim, ao se vacinar nas estações São Conrado, Carioca/Centro ou Triagem, o cidadão não apenas cuida de sua própria saúde, mas também colabora para a construção de um ambiente urbano mais seguro e resiliente frente aos desafios da saúde pública





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