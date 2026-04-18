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Estêvão sofre lesão na coxa e preocupa Seleção Brasileira

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Estêvão sofre lesão na coxa e preocupa Seleção Brasileira
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📆4/18/2026 11:46 PM
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Jovem atacante do Chelsea, Estêvão, sentiu a posterior da coxa em jogo contra o Manchester United. Treinador Liam Rosenior confirmou a lesão e a preocupação para a Seleção Brasileira. Esta é a segunda vez na temporada que o jogador sofre um problema similar.

A jovem promessa brasileira Estêvão sentiu uma lesão na parte posterior da coxa durante a partida entre Chelsea e Manchester United, realizada na tarde deste sábado, 18 de maio. O incidente, que ocorreu logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, trouxe um clima de apreensão para a comissão técnica da Seleção Brasileira , que acompanha de perto a evolução do atleta.

Liam Rosenior, treinador do Chelsea, detalhou a situação em entrevista coletiva após o jogo, expressando sua preocupação com o estado físico do jovem jogador. Rosenior descreveu que Estêvão estava visivelmente abalado no intervalo, chegando a chorar devido à intensidade da dor. A lesão ocorreu em um momento crucial da partida, quando o atacante partia em velocidade em direção ao gol adversário, buscando uma oportunidade clara de marcar. No momento da arrancada, Estêvão sentiu um puxão no músculo posterior da coxa, o que o forçou a interromper sua corrida. "Parece que é o posterior da coxa dele, e isso aconteceu justamente no momento em que ele estava correndo em direção ao gol deles para uma chance cara a cara — ele puxou o músculo ali. Espero que o Estêvão volte o quanto antes", lamentou o treinador, evidenciando a gravidade do ocorrido. O lance em questão aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque veloz do Chelsea, Estêvão demonstrou sua habilidade ao arrancar em velocidade. Apesar de um leve desequilíbrio causado por um tropeço, o jogador conseguiu manter o controle e prosseguir com a jogada, finalizando em direção à meta dos Red Devils. Contudo, a alegria da jogada promissora foi efêmera. Assim que executou o chute, Estêvão prontamente levou a mão à parte posterior de sua coxa direita, sinalizando claramente a dor e a percepção de uma lesão muscular. A equipe médica do Chelsea agiu rapidamente, e o treinador Liam Rosenior optou por substituir o jovem atleta, acionando Alejandro Garnacho para ocupar seu lugar em campo. Estêvão deixou o gramado com dificuldades para caminhar, recebendo o apoio da equipe médica em sua trajetória para o vestiário, um cenário que reforça a preocupação com o tempo de recuperação. Esta não é a primeira vez que Estêvão enfrenta problemas físicos nesta temporada. Em fevereiro, o atacante já havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa durante um confronto contra o Hull City, válido pela FA Cup. Naquela ocasião, apesar da expressiva vitória do Chelsea por 4 a 0, a lesão impediu que o jogador continuasse em campo e o afastou da última convocação da Seleção Brasileira. A reincidência deste tipo de lesão aumenta a cautela por parte do estafe do jogador e da comissão técnica da Seleção Brasileira, que agora terão que monitorar atentamente o processo de recuperação para evitar futuras complicações e garantir o retorno do atleta em plenas condições físicas. A expectativa é que os exames mais detalhados revelem a real extensão da lesão e estabeleçam um prognóstico mais preciso para seu retorno aos gramados, com a esperança de que não comprometa sua participação em futuras competições importantes. O futebol internacional, palco onde Estêvão tem se destacado com atuações promissoras, agora acompanha com atenção o desenrolar desta nova etapa em sua carreira. A trajetória meteórica do jovem talento brasileiro é marcada por momentos de brilho intenso, mas também por desafios físicos que exigem planejamento e cuidado. A Seleção Brasileira, em especial, deposita grandes esperanças no desenvolvimento de Estêvão, considerando-o uma peça chave para o futuro do país no cenário futebolístico. A recuperação completa e sem intercorrências é, portanto, o principal objetivo neste momento, visando preservar o potencial e a trajetória ascendente do atleta. É importante ressaltar que o futebol é um esporte que exige um alto rendimento físico, e as lesões musculares, especialmente na posterior da coxa, podem ser debilitantes e requerem um acompanhamento médico especializado e um plano de reabilitação rigoroso. A esperança é que a equipe de profissionais do Chelsea e da Seleção Brasileira trabalhem em conjunto para garantir que Estêvão retorne aos campos mais forte e preparado do que nunca, pronto para continuar encantando os torcedores com seu talento inegável

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